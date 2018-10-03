Партии обещают: от обязательного русского языка в школах до бесплатного образования на всех уровнях

С учетом начатых в системе образования реформ все связанные с ним вопросы в настоящее время являются крайне чувствительной темой для большинства общества, и политические партии, хорошо это осознавая, активно обыгрывают данную тему в своих предвыборных программах. Абсолютно во всех программах можно найти те или иные обещания в отношении образования, и предложения у партий разные - от, казалось бы, продуманных до общих фраз и оторванных от реальности планов.

Упорядочение школьной сети

В этом году 1 сентября двери для школьников распахнули 745 учреждений, которые реализуют программы основного и среднего образования. В целом в школах учатся 214 800 учащихся. Если поделить общее количество учащихся на количество школ, может показаться, что все в порядке - в среднем в одном учебном заведении обучаются 288 детей. Однако в реальности есть школы, где учатся более 1000 детей, а есть такие, где школьников меньше ста. Соответственно, необходимо думать, как обосновать содержание таких школ.

О неэффективности школьной сети в Латвии говорят не только чиновники Министерства образования и науки - на это указывают и эксперты Всемирного банка, Банка Латвии и Организации экономического сотрудничества и развития. (ОЭСР). Можно подумать, что проблематика всем ясна и остается ее только решать, но в действительности у изменений школьной сети много противников. Среди них и часть жителей регионов, которых эти изменения напрямую коснутся, но громче всего протестуют самоуправления. И возражения в основном связаны с эмоциональными, а не экономически обоснованными аргументами.

Экономист-географ, автор исследования об оптимальной сети школ в Латвии Янис Турлайс в интервью агентству ЛЕТА отмечает, что основной проблемой сети школ является не недостаток финансирования, а низкий уровень продуктивности. "Во время исследования мы убедились в том, что в Латвии доля внутреннего валового продукта (ВВП), которая тратится на образование вместе с содержанием школ, - даже больше, чем в ряде других стран ЕС, но в то же время зарплаты учителей по-прежнему самые низкие в Европе, а в плане знаний школьники где-то посредине рейтинга стран ОЭСР - скорее, мы даже медленно сползаем вниз, чем поднимаемся вверх. Это говорит о том, что деньги для системы образования у нас вроде есть, но продуктивность на крайне низком уровне. И главной причиной является неэффективная сеть школ", - отмечает исследователь.

Большинство партий обещают работать над созданием эффективной сети школ, а обязательства "KPV LV" еще радикальнее - перенять все школы в ведение государства, чтобы реформы образования не застряли в дискуссиях с самоуправлениями.

Другие партии обещают сохранить существующую систему. В том числе Новая консервативная партия (НКП) намерена уберечь малые школы, а также обеспечить справедливое финансирование школ. Маленькие сельские школы обязуется сохранить и партия "Латышские националисты".