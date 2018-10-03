Партии обещают: от обязательного русского языка в школах до бесплатного образования на всех уровнях

Без упорядоченной системы образования нельзя ждать устойчивого роста народного хозяйства. Образованное население означает наличие квалифицированных специалистов для работодателей, инновации и продукцию с высокой добавленной стоимостью, упорядоченную окружающую среду, высокий уровень культуры, но в то же время - требовательный электорат для политиков.
С учетом начатых в системе образования реформ все связанные с ним вопросы в настоящее время являются крайне чувствительной темой для большинства общества, и политические партии, хорошо это осознавая, активно обыгрывают данную тему в своих предвыборных программах. Абсолютно во всех программах можно найти те или иные обещания в отношении образования, и предложения у партий разные - от, казалось бы, продуманных до общих фраз и оторванных от реальности планов.
Упорядочение школьной сети
В этом году 1 сентября двери для школьников распахнули 745 учреждений, которые реализуют программы основного и среднего образования. В целом в школах учатся 214 800 учащихся. Если поделить общее количество учащихся на количество школ, может показаться, что все в порядке - в среднем в одном учебном заведении обучаются 288 детей. Однако в реальности есть школы, где учатся более 1000 детей, а есть такие, где школьников меньше ста. Соответственно, необходимо думать, как обосновать содержание таких школ.
О неэффективности школьной сети в Латвии говорят не только чиновники Министерства образования и науки - на это указывают и эксперты Всемирного банка, Банка Латвии и Организации экономического сотрудничества и развития. (ОЭСР). Можно подумать, что проблематика всем ясна и остается ее только решать, но в действительности у изменений школьной сети много противников. Среди них и часть жителей регионов, которых эти изменения напрямую коснутся, но громче всего протестуют самоуправления. И возражения в основном связаны с эмоциональными, а не экономически обоснованными аргументами.
Экономист-географ, автор исследования об оптимальной сети школ в Латвии Янис Турлайс в интервью агентству ЛЕТА отмечает, что основной проблемой сети школ является не недостаток финансирования, а низкий уровень продуктивности. "Во время исследования мы убедились в том, что в Латвии доля внутреннего валового продукта (ВВП), которая тратится на образование вместе с содержанием школ, - даже больше, чем в ряде других стран ЕС, но в то же время зарплаты учителей по-прежнему самые низкие в Европе, а в плане знаний школьники где-то посредине рейтинга стран ОЭСР - скорее, мы даже медленно сползаем вниз, чем поднимаемся вверх. Это говорит о том, что деньги для системы образования у нас вроде есть, но продуктивность на крайне низком уровне. И главной причиной является неэффективная сеть школ", - отмечает исследователь.
Большинство партий обещают работать над созданием эффективной сети школ, а обязательства "KPV LV" еще радикальнее - перенять все школы в ведение государства, чтобы реформы образования не застряли в дискуссиях с самоуправлениями.
Другие партии обещают сохранить существующую систему. В том числе Новая консервативная партия (НКП) намерена уберечь малые школы, а также обеспечить справедливое финансирование школ. Маленькие сельские школы обязуется сохранить и партия "Латышские националисты".
Однако, как напоминает Турлайс, в настоящее время нагрузка на учителей в Латвии в среднем почти в два раза ниже, чем у учителей в Европе. "Учитывая то, что на каждого учителя приходится так мало учеников, зарплаты и не могут быть большими", - говорит исследователь.
Также он отмечает, что в большинстве случаев результаты учащихся малых школ хуже средних показателей, при этом экзамены по таким предметам, как физика, химия и биология, многие школьники вообще не сдают, потому что они не являются обязательными. Похожая ситуация складывается и с математикой.
Борьба за язык
По-прежнему часть партий, как и перед предыдущими выборами, продолжает "давить" на национальное самосознание, обещая бороться за образование только на государственном языке. В их числе НКП, национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и ЛСДРП/ХДС/ЧСЛ.
В свою очередь Русский союз Латвии в своей программе обещает добиваться введения во всех школах обязательного русского языка, а партия "Согласие" предлагает "трехязычное" образование, когда "все учащиеся свободно владеют латышским языком, школьники национальных меньшинств - также родным языком, и одним-двумя иностранными языками".
Как отмечает Турлайс, недостаточно только решения властей об обучении на государственном языке, чтобы школы национальных меньшинств вдруг стали "латышскими". "Проблема гораздо глубже. Как бы нам не хотелось это признавать, но разделение на двухобщинное общество в нашей стране укоренилось. Хотя эта тенденция уменьшается, но по-прежнему существуют и два информационных пространства. Думаю, что школа - это действительно то место, где эту проблему нужно решать, чтобы когда-нибудь у нас было однообщинное государство и единая нация. Дети и молодые люди открыты знаниям. А если в семье есть какие-то предрассудки и стереотипы в отношении другой части общества, молодежи гораздо легче их сломать, учась вместе, но для этого нужен соответствующий коллектив учителей", - отмечает экономист-географ.
Сладкие речи
Кому же не нравятся лозунги "бесплатно" или "оплачено государством"? Партии это взяли на вооружение, обещая избирателям и бесплатное образование всех уровней, и различные льготы для учащихся и преподавателей.
"Согласие" обещает ввести бесплатное питание в детских садах и во всех школах по 12-й класс, а также бесплатный междугородний транспорт для учащихся. Кроме того, партия готова увеличить финансирование образования в долгосрочной перспективе до 6% от ВВП.
Партия действия обязуется добиться для педагогов и ученых таких же зарплат и социальных гарантий, как у государственных служащих, а также увеличить количество бюджетных мест в вузах по профессиям, которые необходимы для развития страны.
Партия "Для развития/За!" обещает повысить профессиональный уровень и оплату труда учителей, "No sirds Latvijai" - поднять престиж учителей в обществе и до 2020 года увеличить самую низку ставку оплаты труда с 680 евро до 910 евро. "Латышские националисты" обещают бесплатную магистратуру и резидентуру, а также погашение кредитов студентам-гражданам, которые останутся работать в Латвии.
Однако избирателям следует помнить о том, что за словами "бесплатно" и "оплачено государством" скрываются их же деньги как налогоплательщиков. Для того чтобы тратить деньги, вначале их нужно заработать, а расходование должно быть продуманным. Как отмечает Я. Турлайс, часть общества также не понимает, что неэффективная сеть школ (при этом две трети полупустых школ находятся именно в городах), которую они защищают, тоже означает нецелесообразное использование денег налогоплательщиков.
Высшее образование
Не забыли партии в своих предвыборных программах и про высшее образование. Одни обещают обеспечить его за счет государственного бюджета, другие - привлечь иностранных профессоров.
НКП, например, обещает создать в Латвии вуз международного уровня в области ИКТ, а "Согласие" - экспортный центр высшего образования и добиться, чтобы ежегодно в Латвии подготавливались 3000 специалистов ИКТ и привлекались иностранные студенты.
Партия "Для развития/За!" поставила цель открыть латвийские вузы для профессоров и ученых со всего мира, а "Новое Единство" обещает консолидацию ресурсов высшего образования для повышения его качества, а также добиться, чтобы один из латвийских университетов вошел в число 100 лучших в ЕС, а еще два - в список наиболее престижных.
"KPV LV" готова объединить государственные вузы в один Латвийский национальный университет, чтобы устранить дублирование программ и неэффективное использование ресурсов.
Экономист-географ Я. Турлайс отмечает, что вузы Латвии переживают трудности, аналогичные общеобразовательным учебным заведениям. "Студенческий контингент в Латвии очень ограничен. Но у нас почти 60 вузов, включая частные и колледжи, и это всего лишь в два раза меньше, чем в Великобритании, где, вероятно, самая конкурентоспособная система вузов в мире и где, заплатив большие деньги, учится очень много иностранных студентов, в том числе из Латвии".
Деньги для науки будут
Наука - это та сфера, о которой чаще всего говорят в связи с нехваткой финансирования. Баллотирующиеся на выборах политики намерены изменить ситуацию, обещая ученым больше денег и условия для развития инноваций.
Так, НКП обещает добиться финансирования для науки в размере 1,5% от ВВП, ВЛ-ТБ/ДННЛ - создать в Латвии инновационный фонд и вкладывать государственные ресурсы в те сферы науки, которые способствуют росту народного хозяйства. Центристская партия намерена увеличить бюджет для нужд культуры, науки и образования, "Для развития/За!" - реформировать и концентрировать научную деятельность, в три раза увеличив ее финансирование, "Латышские националисты" - добиться государственного финансирование для науки в размере 2% от ВВП, создать новые лаборатории и освободить ученых от прямых налогов, а Союз "зеленых" и крестьян - концентрировать финансирование для сфер науки с самым высоким потенциалом роста и коммерциализации.