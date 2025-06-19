Передача раскрыла новые детали о заехавшем в реку Огре BMW

Место в Огре у моста через шоссе привлекло довольно большую толпу прохожих. Жители с удивлением наблюдали за черным BMW. После того, как водитель сначала испробовал предусмотренную для пешеходов и велосипедистов дорогу вдоль мола, он решил проверить свои водительские навыки и прочность своего автомобиля, спустившись по бетонному склону.

На этот раз физика одержала верх - несмотря на мощность двигателя, этого было мало, чтобы преодолеть склон. В ходе одной из попыток водитель оказался в Даугаве. Уже тогда на берег прибыл экипаж оперативной службы.

Романтическое путешествие потенциальной пары прервали подплывшие к ним на моторной лодке рыбаки. Когда они уговаривали несчастную пару взобраться на водное средство передвижения, темноволосая красавица внезапно прыгнула в воду, словно русалка. Тем временем кавалер взял предложенное капитаном весло.

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