Нырнул и все. В Елгаве утонул пьяный мужчина

На записях с видеокамер острова Паста виден 24-летний мужчина, который вместе с друзьями идет на пляж. Видно, что мужчина пьян - у него небольшие сложности с передвижением, однако он держится на ногах.

Представитель муниципальной полиции Елгавы Сандра Матулена указала, что к стражам порядка обратились мужчина и женщина. Они рассказали, что купались вместе с другом, который в состоянии алкогольного опьянения нырнул в реку и не вынырнул.

В течение нескольких минут на остров Паста прибыли оперативные службы и начали поиски мужчины. При помощи моторной лодки и спасательной доски человека найти не удалось, поэтому параллельно к работе приступили водолазы-добровольцы. В ходе подводных работ утонувший был найден и вытащен из воды.

В этом году из водоемов извлечены тела 57 человек. Чтобы не повторить печальную статистику прошлого купального сезона (утонуло 56 человек), следует с осторожностью относиться к отдыху на воде.

Полиция призывает близких, друзей и знакомых внимательно следить за пьяными людьми, склонными переоценивать свои силы, и приложить все усилия, чтобы отговорить их от купания.

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