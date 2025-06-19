Мерца раскритиковали за слова, что Израиль в Иране "сейчас делает грязную работу"

Канцлер Германии Фридрих Мерц подвергся критике в определенных политических кругах за свои заявления о том, что Израиль в настоящее время выполняет "грязную работу" в Иране в интересах всего Запада, пишет DPA.
"Я могу только сказать, что испытываю огромное уважение к израильской армии за то, что она нашла в себе смелость сделать это, и к израильскому руководству за то, что оно нашло в себе смелость сделать это", - сказал Мерц в интервью немецкому общественному телеканалу ZDF по окончании саммита G7 в Канаде во вторник.
Определенные политические круги осудили эти заявления Мерца, включая социал-демократов, которые являются партнерами по коалиции с консерваторами (CDU/CSU), представленными канцлером.
Политик SPD Ральф Штегнер сообщил Der Spiegel, что заявление канцлера о том, что "Израиль делает нашу грязную работу в Иране", может указывать на то, что нападение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Иран "может противоречить международному праву".
Он отметил, что такие заявления совершенно неприемлемы.
Тем временем Сёрен Пёльман, лидер парламентской фракции экстремистской партии Die Linke ("Левые"), заявил, что канцлер "выбросил международное право за борт", в то время как политик от "зеленых" Антон Хофрейтер признался Welt TV, что Мерц, возможно, сделал неловкое замечание.
В Иране 80-90% населения выступают против исламистского режима, сказал Хофрейтер, добавив, что израильские удары по Ирану также убивают мирных жителей.
"Но, конечно, многие люди во всем мире, и особенно народ Ирана и Израиля, предпочли бы падение режима мулл", - признал политик
Германия поддерживает Израиль в его войне с палестинской террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа. Когда Израиль в пятницу начал атаки на Иран, Берлин не осудил их, а подчеркнул, что Израиль имеет право на самооборону.
Как уже сообщалось, Израиль в пятницу начал военную операцию, направленную против иранских ядерных объектов и других военных целей, что побудило Иран нанести ответный ракетный удар по Израилю. Обмен ударами продолжается уже шестой день.
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