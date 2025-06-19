Мерца раскритиковали за слова, что Израиль в Иране "сейчас делает грязную работу"

"Я могу только сказать, что испытываю огромное уважение к израильской армии за то, что она нашла в себе смелость сделать это, и к израильскому руководству за то, что оно нашло в себе смелость сделать это", - сказал Мерц в интервью немецкому общественному телеканалу ZDF по окончании саммита G7 в Канаде во вторник.

Определенные политические круги осудили эти заявления Мерца, включая социал-демократов, которые являются партнерами по коалиции с консерваторами (CDU/CSU), представленными канцлером.

Политик SPD Ральф Штегнер сообщил Der Spiegel, что заявление канцлера о том, что "Израиль делает нашу грязную работу в Иране", может указывать на то, что нападение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Иран "может противоречить международному праву".

Он отметил, что такие заявления совершенно неприемлемы.