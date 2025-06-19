Застрявшие в Израиле латвийские журналисты вернулись домой

Утром в четверг домой прибыла латвийская группа журналистов, которая на шесть дней застряла в Израиле в связи с эскалацией насилия между Израилем и Ираном.
В среду в 19 часов журналисты из Латвии, Литвы и Эстонии сели на организованный Литвой эвакуационный рейс из аэропорта Акабы в Иордании в Вильнюс. Латвийские журналисты прибыли в Ригу утром в четверг на микроавтобусе, организованном Министерством обороны.
В их числе была и журналист TVNET и ведущая передачи Pulss Линда Анна Далдере.
Группа журналистов в пятницу, 13 июня, собиралась уезжать из Израиля. Однако в тот момент начались удары Израиля по Ирану, и израильское воздушное пространство было закрыто для авиасообщения. Обоюдные удары Ирана и Израиля продолжаются по-прежнему.
МИД Латвии в среду сообщил, что эвакуационный рейс в Вильнюс использовали 11 граждан Латвии. Литовский портал 15min.lt пишет, что по непонятным пока причинам с рейса был снят литовский публицист Марюс Лауринавичюс. Предприниматель Гядиминас Жемялис, чья дочерняя компания Avia Solutions Group Chapman Freeborn организовала эвакуационный рейс, в своем посте в социальных сетях заявил, что это было связано с угрозами взорвать самолет, однако Лауринавичюс заявил, что это была месть Жемялиса за то, что он критиковал его в своих статьях - очернял связи бизнесмена с Россией и называл его "проектом Кремля".
"Если бы произошел некий инцидент, то его бы увидел весь самолет. Но меня одного вызвали в переднюю часть самолета и сказали, что получены строгие указания, что этому пассажиру не разрешается лететь, таковы указания компании", - прокомментировал ситуацию журналист.
Несколько других журналистов, находившихся на борту самолета, подтвердили порталу 15min.lt, что никаких угроз - ни всерьез, ни в шутку - не было. Литовская журналистка Ана Даукшевич рассказала, что перед посадкой в самолет журналисты шутили между собой, пустят ли Лауринавичюса на рейс из-за его критических статей.
Выйдя из самолета, Лауринавичюс вернулся в свой отель с помощью литовских дипломатов. При участии Министерства обороны и Вооруженных сил Литвы ему будет предоставлен еще один рейс из Турции.
Параллельно Словакия также организовала эвакуационный рейс, который доставил 17 граждан Латвии из иорданского города Амман в Братиславу, свидетельствует информация, опубликованная Министерством иностранных дел Латвии.
В пятницу, 13 июня, Израиль начал военную операцию, нанеся удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям, а Иран ответил ракетными ударами по Израилю. Это серьезная эскалация на Ближнем Востоке.
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