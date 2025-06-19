Застрявшие в Израиле латвийские журналисты вернулись домой

Читайте также За рубежом Застрявшая в Израиле группа латвийских журналистов эвакуирована в Литву

"Если бы произошел некий инцидент, то его бы увидел весь самолет. Но меня одного вызвали в переднюю часть самолета и сказали, что получены строгие указания, что этому пассажиру не разрешается лететь, таковы указания компании", - прокомментировал ситуацию журналист.

Литовский публицист Мариус Лауринавичюс перед снятием с эвакуационного рейса, организованного Литвой Фото: 15min.lt

Несколько других журналистов, находившихся на борту самолета, подтвердили порталу 15min.lt, что никаких угроз - ни всерьез, ни в шутку - не было. Литовская журналистка Ана Даукшевич рассказала, что перед посадкой в ​​самолет журналисты шутили между собой, пустят ли Лауринавичюса на рейс из-за его критических статей.

Выйдя из самолета, Лауринавичюс вернулся в свой отель с помощью литовских дипломатов. При участии Министерства обороны и Вооруженных сил Литвы ему будет предоставлен еще один рейс из Турции.

Параллельно Словакия также организовала эвакуационный рейс, который доставил 17 граждан Латвии из иорданского города Амман в Братиславу, свидетельствует информация, опубликованная Министерством иностранных дел Латвии.

В пятницу, 13 июня, Израиль начал военную операцию, нанеся удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям, а Иран ответил ракетными ударами по Израилю. Это серьезная эскалация на Ближнем Востоке.