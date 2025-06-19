Трамп думает о вступлении в войну против Ирана, хотя раньше хотел переговоров. Почему и к чему это приведет?

По словам Джеймса Эктона, со-руководителя программы «Ядерная политика» Фонда Карнеги, оснований полагать, что вмешательство США сможет «надолго предотвратить» создание ядерного оружия в Иране, не так много. «Вместо этого США, скорее всего, окажутся втянуты в еще один затяжной и кровавый ближневосточный конфликт», — резюмирует эксперт.

Одна из главных причин, по которой Израиль настаивает на участии США в операции в Иране, — нехватка оружия, которым можно поразить места обогащения урана, находящиеся под землей. Одним из таких объектов является завод Фордо — второй по значимости иранский завод по обогащению урана после главного в Натанзе.

Он выкопан в склоне горы и находится под слоем земли и породы толщиной около 80 м.

В марте 2023 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило на объекте частицы урана, обогащенные до чистоты 83,7% — это почти соответствует оружейному классу.

Чтобы поразить объект, необходимы специальные противобункерные бомбы, которых нет на вооружении Израиля. Зато такие боеприпасы есть у США — в этом материале Би-би-си подробно рассказывает о том, что это за оружие.