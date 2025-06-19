Новая коалиция Рижской думы подписала договор о сотрудничестве

Вице-мэром по вопросам безопасности, имущества, жилья и окружающей среды станет представитель Нацобъединения, вероятно, нынешний вице-мэр Эдвардс Ратниекс. В сферу ответственности этой партии будут комитет по вопросам безопасности, правопорядка и предотвращения коррупции, комитет по вопросам жилбя и окружающей среду и комитет городской собственности. У Нацобъединения в думе десять мандатов.

У "Нового Единства" в думе будет девять депутатов. Планируется, что нынешний мэр Риги Вилнис Кирсис станет вице-мэром по вопросам образования, культуры, спорта и семейной политики, а в введении партии будут комитет по образованию, культуре и спорту и комитет по социальным вопросам.

Фракция ОС, получившая в думе четыре мандата, получит пост вице-мэра и руководство одним комитетом. Вице-мэром по вопросам развития города и Рижской метрополии станет Марис Спринджукс. Также ОС будет отвечать за комитет городского развития.

У новой коалиции в Рижской думе будет 34 голоса из 60.