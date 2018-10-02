ЦГЯ: информация самоуправлений на иностранном языке может публиковаться только по запросу

Недавно Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) оштрафовало нескольких депутатов самоуправлений за то, что они тратили муниципальные средства на издание материалов на русском языке.

Как пояснил представитель БПБК Андрис Донскис, штрафы применены за то, что депутаты не выполняли обязанностей, предусмотренных законом о предотвращении разбазаривания средств и имущества публичного лица, а не за несоблюдение закона о госязыке. "Мы наказываем не за употребление языка, а за неадекватное растрачивание средств", - сказал он.

По словам Балиньша, самоуправление само решает, какую информацию предоставлять жителям, но с учетом того, что государственным языком является латышский, предоставление информации на иностранном языке обосновано только тогда, когда этого кто-то потребовал. "Совершенно недопустимы издания на двух языках, потому что это создает неправильное представление о языковой иерархии в государстве и не способствует интеграции", - сказал Балиньш.

По словам председателя Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) Гинтса Каминскиса, этот вопрос касается в основном приграничных самоуправлений Латгале, которые получали такого рода запросы информации. Речь идет примерно о шести самоуправлениях. ЛСС будет следить за ситуацией и в случае необходимости разработает поправки к нормативным актам. "Главная наша цель - добиться, чтобы все жители были одинаково информированы", - сказал он.