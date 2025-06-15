МИД Латвии пояснил, как в настоящее время можно покинуть Израиль

В настоящий момент покинуть Израиль можно морским путем - паромами из портов Хайфы, Ашдода и Ашкелона до Кипра, а также по суше в Египет и в направлении Иордании, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).
Однако, по словам МИД, следует учитывать, что передвижение по территории Израиля в настоящий момент опасно, поскольку атаки со стороны Ирана могут быть внезапными и масштабными. Поэтому важно находиться рядом с бомбоубежищами и строго следовать указаниям властей. Министерство подчеркивает, что возможности покинуть Израиль постоянно меняются, поэтому необходимо поддерживать связь с Консульским департаментом.
Как отмечает МИД, эвакуация по воздуху из Израиля сейчас невозможна из-за закрытого воздушного пространства как в самой стране, так и в регионе. Тем не менее, министерство поддерживает связь с авиакомпанией airBaltic по вопросу возможного возобновления рейсов, как только воздушное пространство будет открыто, а также сотрудничает с коллегами из Литвы, которые находятся в аналогичной ситуации.
МИД и посольство Латвии в Израиле внимательно следят за развитием ситуации и находятся в постоянном контакте с государствами-членами Европейского Союза и Министерством иностранных дел Израиля по вопросам наиболее безопасных путей эвакуации и организации совместной эвакуации граждан ЕС.
С момента эскалации ситуации на Ближнем Востоке в Консульский регистр МИД поступила информация о 40 гражданах Латвии, находящихся в Израиле, и трех в Иране. До обострения конфликта данные были только о четырех латвийских гражданах. МИД призывает всех регистрироваться в Консульском регистре.
По информации МИД, двое граждан Латвии выехали из Израиля в Египет, один - на Кипр. Министерство поддерживает связь со всеми известными гражданами.
Ранее сообщалось, что в Израиле введено чрезвычайное положение, и до дальнейших указаний закрыты все официальные учреждения, включая посольство Латвии. В то же время дипломаты продолжают выполнять свои обязанности. Воздушное пространство Израиля закрыто, также как и региональные авиарейсы в окружающих странах - Ираке, Иране, Ливане и Сирии - поэтому эвакуация по воздуху в настоящий момент невозможна.
Если граждане Латвии находятся в вышеупомянутом регионе, МИД просит при необходимости звонить на экстренную линию помощи министерства по телефону +371 26337711 или писать на адрес palidziba@mfa.gov.lv.
МИД сообщает, что согласно официальным данным, в Израиле постоянно проживают 6062, а в Иране трое граждан Латвии. В настоящее время в Консульском регистре зарегистрированы 19 человек, находящихся в Израиле. Министерство призывает регистрироваться, направив информацию на адрес konsularais.registrs@mfa.gov.lv.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 июня, Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям. В ответ Иран начал ракетные обстрелы Израиля. Большая часть иранских ракет была перехвачена системой противовоздушной обороны, однако некоторые ракеты, а также обломки сбитых ракет причинили ущерб.
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