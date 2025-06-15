МИД Латвии пояснил, как в настоящее время можно покинуть Израиль

Однако, по словам МИД, следует учитывать, что передвижение по территории Израиля в настоящий момент опасно, поскольку атаки со стороны Ирана могут быть внезапными и масштабными. Поэтому важно находиться рядом с бомбоубежищами и строго следовать указаниям властей. Министерство подчеркивает, что возможности покинуть Израиль постоянно меняются, поэтому необходимо поддерживать связь с Консульским департаментом.

Как отмечает МИД, эвакуация по воздуху из Израиля сейчас невозможна из-за закрытого воздушного пространства как в самой стране, так и в регионе. Тем не менее, министерство поддерживает связь с авиакомпанией airBaltic по вопросу возможного возобновления рейсов, как только воздушное пространство будет открыто, а также сотрудничает с коллегами из Литвы, которые находятся в аналогичной ситуации.

МИД и посольство Латвии в Израиле внимательно следят за развитием ситуации и находятся в постоянном контакте с государствами-членами Европейского Союза и Министерством иностранных дел Израиля по вопросам наиболее безопасных путей эвакуации и организации совместной эвакуации граждан ЕС.