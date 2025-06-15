Бывшая глава ЦИК расценила поднятую тревогу как саботаж

Сначала подала в отставку, но передумала через два часа

Наибольший хаос в ночь выборов был вызван неорганизованной коммуникацией. Пока электронная система сканирования бюллетеней "тормозила", работники на избирательных участках долго ждали решения ЦИК о дальнейших действиях. Символичным примером решительности бывшей главы этой комиссии стала ее отставка и пересмотр этого решения всего через два часа.

"Я белая ворона среди остальных. Поэтому я объявила, что уйду в отставку. Но я не беру на себя абсолютно никакой ответственности за происходящее", - заявила Саулите в начале заседания комиссии Сейма в среду.

Через два часа в комментарии De Facto она пояснила, что не ожидала такой резкой реакции депутатов на свое решение покинуть пост.

"Реакция была довольно злая - несколько депутатов заявили, что мое решение безответственное, учитывая, что выборы в Сейм уже в следующем году, а процесс уже начался. Да, это правда. Мы начали работать над выборами в Сейм с марта", - сказала Саулите.

Тем не менее до конца дня она все же приняла окончательное решение уйти в отставку. Впрочем, даже если бы она этого не сделала, в четверг вопрос о ее отстранении рассмотрел бы Сейм.