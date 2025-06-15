Бывшая глава ЦИК расценила поднятую тревогу как саботаж

Проведение последних выборов в органы самоуправления критиковал каждый чиновник, который получал возможность высказаться. Поочередно задействованные в процессе учреждения остались без руководителей. Как сообщает передача LTV De Facto, результаты проверки того, что пошло не так в ночь выборов, станут известны через месяц. Это означает, что останется чуть больше года, чтобы обеспечить, чтобы на предстоящих выборах в Сейм подобное не повторилось.
Сканеры должны были сделать подсчет голосов более прозрачным
Слоган, сопровождавший выборы, "Каждый голос важен" означал именно это - всего несколько голосов могут определить судьбу партии. Так, Латгальская партия в Краславском крае благодаря двум голосам преодолела 5-процентный барьер. В свою очередь, в Елгавском крае партии "Для развития Латвии", которую представлял бывший руководитель самоуправления Мадарс Ласманис, не хватило четырех голосов для попадания в думу. Предполагалось, что с помощью новых сканеров для бюллетеней подсчет голосов, когда решающим становится каждый голос, станет более прозрачным.
Еще в апреле этого года тогдашняя глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в беседе с журналистами передачи "Утренняя панорама" заверяла, что подготовка к выборам "идет по плану". В апреле все действительно могло казаться идущим по плану, поскольку тогда еще не состоялась генеральная репетиция - проверка, как электронная система сканирования бюллетеней справится с нагрузкой в ночь выборов.
Генеральной репетицией стала ночь выборов
"По сути, генеральной репетицией всего - работает ли система и насколько хорошо каждый выполнил свою работу - стала суббота. Следовательно, можно сделать вывод, что работа была выполнена плохо", - заявил в эфире De Facto директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс, возглавляющий межведомственную рабочую группу по обеспечению успешного проведения избирательного процесса, созданную в феврале этого года. Эта рабочая группа на этой неделе пришла к выводу, что тест производительности последнего этапа электронной избирательной системы или всей системы в целом выявил бы ошибку. Однако, поскольку такой тест, по сути, состоялся в ночь выборов, ошибка проявилась в ночь на воскресенье.
Испытания IT-системы, разработанной в течение года, состоялись в мае, а Государственное агентство цифрового развития (VDAA) приняло новую систему подсчета голосов в эксплуатацию за день до выборов. Такая хронология не вызвала обеспокоенности у ответственных лиц.
Тревогу, поднятую Звидрисом, Саулите восприняла как саботаж
На возможные проблемы своевременно указывал председатель Рижской избирательной комиссии Марис Звидрис. "Эти опасения у меня были уже много месяцев, и я уже тогда высказывался публично - ничто не указывало на то, что все пройдет гладко. Во-первых, в марте происходила подача списков кандидатов в депутаты. Вы можете спросить у тех, кто подавал списки, как у них это прошло. Проблемы были уже тогда", - сказал Звидрис после более чем суток без сна.
По информации De Facto, примерно за неделю до выборов бывшая глава ЦИК Кристине Саулите в разговоре с одним высокопоставленным политиком истолковала попытки Звидриса привлечь внимание к проблемам как сеяние недоверия к цифровой избирательной платформе. В настоящий момент Звидрис рассматривается как один из возможных кандидатов на пост председателя ЦИК.
Систему разработала компания Baltic Software factory
В целом цифровая избирательная инфраструктура состоит из одной платформы, четырех систем и трех поставщиков. В ночь выборов мощностей не хватило одной из этих четырех систем под названием SKEN IS. Ее разработчиком является зарегистрированная в 2023 году компания Baltic Software factory. Член правления компании Оскар Вилитис сообщил, что из-за соглашения о конфиденциальности не может ничего комментировать.
Около полуночи возникла перегрузка одной из систем, обрабатывающей данные отсканированных бюллетеней, пояснил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов Cert.lv Варис Тейванс. Это вызвало цепную реакцию, которую на участках почувствовали как замедление системы. Процессы длились дольше. Это не значит, что система полностью не работала, но ждать приходилось действительно долго.
Здесь важная деталь - медленная работа системы является следствием. А вот точная причина пока неизвестна. Ее как раз и предстоит выяснить к 7 июля. По словам Тейванса, на данный момент можно предположить, что проблема заключалась в общей архитектуре всей платформы. Иными словами - в том, как все было "склеено" между собой.
Сигналы о непродуманных технических требованиях
Еще одна причина проблем, которая косвенно звучит со стороны разработчиков, связана с тем, что компании-поставщики были лишь исполнителями технических требований. А сами эти требования, составленные международной аудиторской компанией Ernst & Young, оказались непродуманными. Сама компания комментировать ситуацию сейчас отказывается.
Проблемы в архитектуре выборной системы еще раньше отмечал отстраненный руководитель VDAA Йоренс Лиопа:
"Архитектура этой системы, ее построение вместе с инфраструктурой, которая обеспечивает мощности, по моему мнению, была создана неправильно и, возможно, даже не соответствует стандартам безопасности".
Почему тогда он не поднял тревогу раньше? Лиопа объясняет, что проект цифровизации и автоматизации выборов попал к нему, когда он занял должность менее года назад. До ввода системы в эксплуатацию оставалось всего восемь месяцев. Поэтому то, что было уже заложено в проекте, нельзя было просто так изменить.
Сначала подала в отставку, но передумала через два часа
Наибольший хаос в ночь выборов был вызван неорганизованной коммуникацией. Пока электронная система сканирования бюллетеней "тормозила", работники на избирательных участках долго ждали решения ЦИК о дальнейших действиях. Символичным примером решительности бывшей главы этой комиссии стала ее отставка и пересмотр этого решения всего через два часа.
"Я белая ворона среди остальных. Поэтому я объявила, что уйду в отставку. Но я не беру на себя абсолютно никакой ответственности за происходящее", - заявила Саулите в начале заседания комиссии Сейма в среду.
Через два часа в комментарии De Facto она пояснила, что не ожидала такой резкой реакции депутатов на свое решение покинуть пост.
"Реакция была довольно злая - несколько депутатов заявили, что мое решение безответственное, учитывая, что выборы в Сейм уже в следующем году, а процесс уже начался. Да, это правда. Мы начали работать над выборами в Сейм с марта", - сказала Саулите.
Тем не менее до конца дня она все же приняла окончательное решение уйти в отставку. Впрочем, даже если бы она этого не сделала, в четверг вопрос о ее отстранении рассмотрел бы Сейм.
Саулите не считала себя ответственной за случившееся. Она до конца утверждала, что решение о переходе на ручной подсчет голосов было принято ровно тогда, когда это стало возможным. В неорганизованной коммуникации между ЦИК и избирательными участками, по ее словам, виноваты другие - промежуточное звено, то есть комиссии по выборам в самоуправлениях, которые передавали информацию от ЦИК уже с собственными интерпретациями.
Саулите заняла пост главы ЦИК после того, как бывший президент Латвии Эгил Левитс предложил изменить модель управления комиссией. Саулите среди прочего является дипломированным специалистом по управлению кризисами. В интервью газете Ventas Balss в 2023 году она сказала:
"Кризисный менеджмент меня в каком-то смысле притягивает, это интересный вызов. И удовлетворение после того, как все приведено в порядок. Я хочу, чтобы все развивалось в долгосрочной перспективе, чтобы все встало на правильные рельсы. Это, может, и не популярно, но мне очень важно, что останется после меня".
Прошедшие выборы - один из редких случаев, когда Левитс публично высказался по ситуации. Он назвал произошедшее "технической заминкой".
Решение - считать ли вручную на выборах в Сейм
Поиск ответственных повлек изменения и в составе Кабинета министров - в отставку ушла министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня из "Нового Единства". Свое решение она объяснила тем, что Государственное агентство цифрового развития находилось в подчинении ее министерства.
До выборов в Сейм остается чуть больше года. С учетом того, что систему сканирования бюллетеней приняли в эксплуатацию всего за день до последних выборов, важен каждый день.
"Скорее всего, за это время новую систему разработать невозможно. Поэтому всем нужно сотрудничать - и Государственному агентству цифрового развития, и, конечно, Центральной избирательной комиссии, которая несет основную ответственность", - пояснила Берзиня.
На данный момент учреждения, которым предстоит вместе организовать выборы в Сейм, остаются без руководителей. Если не будет уверенности, что построенную за 1,8 миллиона избирательную платформу можно доработать, останется только решить - считать ли голоса вручную и когда принять такое решение.
Лидер списка партии "Для развития Латвии" Мадарс Ласманис оспорил результаты ЦИК. Он попросил пересчитать голоса. ЦИК отклонила его просьбу.
Руководитель избирательной комиссии Елгавского края указала, что в 19 из 20 участков голоса успели посчитать в электронном виде и не было доказательств нарушений на участке, где весь подсчет проводили вручную.
Чтобы развеять сомнения относительно возможных ошибок в подсчете, Звидрис также отметил, что в Риге в ночь выборов как минимум на пяти участках голоса считали и вручную, и с помощью системы - и на этих участках результаты совпали.
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