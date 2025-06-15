Главное за 15 июня Митинг в центре Риги, какая зарплата у руководителей и на Латвию движутся дожди

Новости Латвии:

В прошлом году средняя зарплата руководителей высшего уровня в Латвии выросла на 5,9%, а членов правления - на 8,3%, свидетельствует исследование консалтинговой компании по управлению Figure Baltic Advisory. На этот год предприятия смотрят пессимистичнее - рост зарплат будет гораздо меньше.

Читайте также Деньги Сколько зарабатывают руководители высшего звена

Лидер партии "Латвия на первом месте" (LPV) Айнар Шлесерс в воскресенье, 15 июня, провел митинг, посвященный непризнанию результатов муниципальных выборов. Изначально планировалось участие 100 человек, но пришли около 300. Часть из них - примерно 40 человек - прибыла за 15 минут до официального начала протеста вместе с самим Шлесерсом.

Маленькое латвийское предприятие, производящее измельченные мюсли, объявило о намерении закрыться из-за тяжелой экономической ситуации. В новостном выпуске LSM+ разбирался, это отдельный случай или тенденция.

До конца лета планируется основать партию Austošā saule ("Восходящее солнце"), базирующуюся на националистических и консервативных принципах, сообщил агентству LETA представитель этой инициативы Райвис Зелтитс, ранее занимавший пост генерального секретаря Национального объединения.

Читайте также Политика Бывший лидер Национального объединения создает новую политическую силу