Главное за 15 июня Митинг в центре Риги, какая зарплата у руководителей и на Латвию движутся дожди

Уходящий день был насыщен важными событиями - партия "Латвия на первом месте" провела митинг в центре Риги, продолжается противостояние Израиля и Ирана, а RUS TVNET узнал, сколько зарабатывают руководители высшего звена. Об этих и других новостях воскресенья, 15 июня, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
В прошлом году средняя зарплата руководителей высшего уровня в Латвии выросла на 5,9%, а членов правления - на 8,3%, свидетельствует исследование консалтинговой компании по управлению Figure Baltic Advisory. На этот год предприятия смотрят пессимистичнее - рост зарплат будет гораздо меньше.
Лидер партии "Латвия на первом месте" (LPV) Айнар Шлесерс в воскресенье, 15 июня, провел митинг, посвященный непризнанию результатов муниципальных выборов. Изначально планировалось участие 100 человек, но пришли около 300. Часть из них - примерно 40 человек - прибыла за 15 минут до официального начала протеста вместе с самим Шлесерсом.
Маленькое латвийское предприятие, производящее измельченные мюсли, объявило о намерении закрыться из-за тяжелой экономической ситуации. В новостном выпуске LSM+ разбирался, это отдельный случай или тенденция.
До конца лета планируется основать партию Austošā saule ("Восходящее солнце"), базирующуюся на националистических и консервативных принципах, сообщил агентству LETA представитель этой инициативы Райвис Зелтитс, ранее занимавший пост генерального секретаря Национального объединения.
Мне очень нравится, что про историю с кражей электричества мэром Даугавпилса Андреем Элксниньшем не только уже все успели забыть, но он еще и совершенно спокойно и беспрепятственно участвовал в муниципальных выборах, чтобы обеспечить себе княжеский трон в городе еще на четыре года. Нет уж.
За рубежом:
Израильские СМИ сообщают, что в результате ночных ракетных ударов по Израилю погибли по меньшей мере восемь человек, около 200 получили ранения.
Нападение Израиля на Иран 13 июня 2025 года продемонстрировало, что Исламская Республика, вопреки заявлениям ее лидеров, не готова противостоять современной и хорошо вооруженной армии. Также эта атака поставила под вопрос международную безопасность в рамках Устава ООН.
Минувшей ночью Россия атаковала Украину 183 ударными беспилотниками Shahed и различными типами беспилотников-имитаторов, двумя гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", одной баллистической ракетой "Искандер-М", четырьмя крылатыми ракетами "Искандер-К" и четырьмя ракетами "Калибр", сообщили в воскресенье Воздушные силы Украины.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в воскресенье, 14 июня, обвинил Израиль в попытке расширить войну, атаковав газовое месторождение в Персидском заливе у берегов иранской провинции Бушер.
Несмотря на санкции Запада против России и Беларуси, обе страны продолжают искать способы обойти ограничения, затрагивающие авиационный сектор. До сих пор были доказательства того, что санкции обходит Россия, но теперь появились подтверждения, что летом 2024 года в Беларусь были доставлены три дальнемагистральных самолета модели A330, произведенные европейским авиастроительным концерном Airbus, которые войдут в состав флота белорусской авиакомпании, сообщает портал LSM.lv.
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