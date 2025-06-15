Видео В Латвии создается первый дневной центр для пациентов хосписа

Неправительственная организация Hospiss LV приступает к созданию первого в Латвии дневного центра хосписной помощи, сообщили в организации агентству LETA.
Организация Hospiss LV представила помещения будущего хосписного центра, который разместится в Риге по адресу: бульвар Бривибас 32, в историческом здании Sakta, рядом с офисами самой организации и социального предприятия Hospiss Māja.
В организации отмечают, что это будет первый в Латвии дневной центр хосписной помощи. Его создание - важный шаг на пути к качественной, доступной и достойной хосписной помощи в конце жизни, предоставляющей всестороннюю поддержку неизлечимо больным людям, чье качество жизни ограничено как состоянием здоровья, так и социальными обстоятельствами.
Во время презентации соучредители организации Илзе Зосуле и Илзе Неймане-Нешпора рассказали о концепции центра, его целях, функциях и значении для улучшения качества жизни тяжелобольных пациентов.
Член правления VAS Valsts nekustamie īpašumi Андрис Варна дал обзор технического состояния здания, его доступности и роли государственной поддержки в реализации этого социально значимого проекта.
С начала 2024 года в Латвии доступна государственно финансируемая паллиативная помощь на дому, которую оказывают мобильные бригады.
По словам представителей Hospiss LV, их опыт показывает, что часть пациентов живет в условиях бедности или антисанитарии, и в таких случаях полноценную помощь на дому организовать невозможно.
"Наша команда видела реальные условия, в которых вынуждены жить некоторые пациенты хосписа, например, в садовых домиках без пола, где человек лежит на матрасе прямо на земле", - рассказала Зосуле.
Также есть дома без водоснабжения и электроснабжения. Лежачих пациентов месяцами обтирают влажными салфетками, потому что дома невозможно установить специальную ванну для мытья под проточной водой, добавила она.
Дневной центр станет местом, где пациенты смогут получить комплексную помощь - от медицинских и гигиенических процедур до эмоциональной, социальной и духовной поддержки.
Кроме того, пациенты смогут общаться и делиться переживаниями с другими людьми, находящимися в похожей ситуации.
"Дневной центр хосписа должен стать еще одним безопасным опорным пунктом для людей, столкнувшихся с неизлечимой болезнью - местом, где можно получить не только профессиональную медицинскую и психосоциальную помощь, но и человеческое участие, заботу и покой", - подчеркнула Зосуле.
В центре пациенты смогут помыться под проточной водой, что часто невозможно дома, а также получить консультации врачей и медсестер, необходимые процедуры, а еще помощь психолога или социального работника.
Добровольцы будут рядом - с чашкой чая или мороженым, с беседой или просто присутствием. Также можно будет воспользоваться дополнительными услугами, например, стрижкой волос.
Дневной центр также предоставит передышку родственникам пациентов. Особое внимание уделено доступности для лежачих больных - будет организован специализированный транспорт до центра и обратно.
Зосуле подчеркнула, что расположение центра в самом центре города - это важный сигнал обществу: люди, столкнувшиеся с тяжелой болезнью, не находятся где-то далеко или незаметно.
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