Skip to footer
Вс, 15.06.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Видео В Латвии создается первый дневной центр для пациентов хосписа

Хоспис. Фото иллюстративное.

Неправительственная организация Hospiss LV приступает к созданию первого в Латвии дневного центра хосписной помощи, сообщили в организации агентству LETA.

Организация Hospiss LV представила помещения будущего хосписного центра, который разместится в Риге по адресу: бульвар Бривибас 32, в историческом здании Sakta, рядом с офисами самой организации и социального предприятия Hospiss Māja.

В организации отмечают, что это будет первый в Латвии дневной центр хосписной помощи. Его создание - важный шаг на пути к качественной, доступной и достойной хосписной помощи в конце жизни, предоставляющей всестороннюю поддержку неизлечимо больным людям, чье качество жизни ограничено как состоянием здоровья, так и социальными обстоятельствами.

Во время презентации соучредители организации Илзе Зосуле и Илзе Неймане-Нешпора рассказали о концепции центра, его целях, функциях и значении для улучшения качества жизни тяжелобольных пациентов.

Член правления VAS Valsts nekustamie īpašumi Андрис Варна дал обзор технического состояния здания, его доступности и роли государственной поддержки в реализации этого социально значимого проекта. 

С начала 2024 года в Латвии доступна государственно финансируемая паллиативная помощь на дому, которую оказывают мобильные бригады.

По словам представителей Hospiss LV, их опыт показывает, что часть пациентов живет в условиях бедности или антисанитарии, и в таких случаях полноценную помощь на дому организовать невозможно.

"Наша команда видела реальные условия, в которых вынуждены жить некоторые пациенты хосписа, например, в садовых домиках без пола, где человек лежит на матрасе прямо на земле", - рассказала Зосуле.

Также есть дома без водоснабжения и электроснабжения. Лежачих пациентов месяцами обтирают влажными салфетками, потому что дома невозможно установить специальную ванну для мытья под проточной водой, добавила она.

Дневной центр станет местом, где пациенты смогут получить комплексную помощь - от медицинских и гигиенических процедур до эмоциональной, социальной и духовной поддержки.

Кроме того, пациенты смогут общаться и делиться переживаниями с другими людьми, находящимися в похожей ситуации.

"Дневной центр хосписа должен стать еще одним безопасным опорным пунктом для людей, столкнувшихся с неизлечимой болезнью - местом, где можно получить не только профессиональную медицинскую и психосоциальную помощь, но и человеческое участие, заботу и покой", - подчеркнула Зосуле.

В центре пациенты смогут помыться под проточной водой, что часто невозможно дома, а также получить консультации врачей и медсестер, необходимые процедуры, а еще помощь психолога или социального работника.

Добровольцы будут рядом - с чашкой чая или мороженым, с беседой или просто присутствием. Также можно будет воспользоваться дополнительными услугами, например, стрижкой волос.

Дневной центр также предоставит передышку родственникам пациентов. Особое внимание уделено доступности для лежачих больных - будет организован специализированный транспорт до центра и обратно.

Зосуле подчеркнула, что расположение центра в самом центре города - это важный сигнал обществу: люди, столкнувшиеся с тяжелой болезнью, не находятся где-то далеко или незаметно.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх