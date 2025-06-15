Видео В Латвии создается первый дневной центр для пациентов хосписа

"Наша команда видела реальные условия, в которых вынуждены жить некоторые пациенты хосписа, например, в садовых домиках без пола, где человек лежит на матрасе прямо на земле", - рассказала Зосуле.

Также есть дома без водоснабжения и электроснабжения. Лежачих пациентов месяцами обтирают влажными салфетками, потому что дома невозможно установить специальную ванну для мытья под проточной водой, добавила она.

Дневной центр станет местом, где пациенты смогут получить комплексную помощь - от медицинских и гигиенических процедур до эмоциональной, социальной и духовной поддержки.

Кроме того, пациенты смогут общаться и делиться переживаниями с другими людьми, находящимися в похожей ситуации.

"Дневной центр хосписа должен стать еще одним безопасным опорным пунктом для людей, столкнувшихся с неизлечимой болезнью - местом, где можно получить не только профессиональную медицинскую и психосоциальную помощь, но и человеческое участие, заботу и покой", - подчеркнула Зосуле.

В центре пациенты смогут помыться под проточной водой, что часто невозможно дома, а также получить консультации врачей и медсестер, необходимые процедуры, а еще помощь психолога или социального работника.

Добровольцы будут рядом - с чашкой чая или мороженым, с беседой или просто присутствием. Также можно будет воспользоваться дополнительными услугами, например, стрижкой волос.

Дневной центр также предоставит передышку родственникам пациентов. Особое внимание уделено доступности для лежачих больных - будет организован специализированный транспорт до центра и обратно.

Зосуле подчеркнула, что расположение центра в самом центре города - это важный сигнал обществу: люди, столкнувшиеся с тяжелой болезнью, не находятся где-то далеко или незаметно.