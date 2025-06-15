Пока иранцы не убили ни одного американца, идея ликвидации кого-либо из членов политического руководства Исламской Республики даже не обсуждается, сказали в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп наложил вето на план Израиля убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Об этом в воскресенье, 15 июня сообщило агентство Reuters. "Убили ли иранцы хоть одного американца? Нет. Пока они этого не сделают, идея ликвидации кого-либо из политического руководства (Ирана. - Ред.) даже не обсуждается", - сказал журналистам на условиях анонимности высокопоставленный чиновник из администрации США.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал эту информацию американскому телеканалу Fox News следующим образом: "Сейчас так много ложных сообщений о разговорах, которых никогда не было, и я не собираюсь в это вдаваться. Могу сказать, что думаю, что мы делаем то, что нужно, и будем делать то, что нужно. И я думаю, что Соединенные Штаты знают, что хорошо для Соединенных Штатов".
Ранее газета The Wall Street Journal процитировала слова неназванного израильского чиновника, согласно которым Хаменеи "не находится под запретом" для атак. Собеседник WSJ добавил, что Израиль допускает удары по любым потенциальным целям в Иране, если это позволит уничтожить иранскую ядерную программу.
Израильские ВВС уже в первый день военной операции против Ирана нанесли удар по резиденции Али Хаменеи.
Удары Израиля по Ирану
В ночь на 13 июня Израиль начал наносить мощные удары по целям в Иране, включая объекты в Тегеране и ядерных центрах. В последующие два дня эти удары продолжились. В результате были убиты командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и целый ряд других высокопоставленных генералов, а также ученые-ядерщики. В общей сложности от израильских ударов погибли более 120 человек, сообщают иранские СМИ.
Тегеран счел израильские удары "объявлением войны" и выпустил по Израилю сотни дронов и баллистических ракет. Некоторые из них достигли целей в Тель-Авиве и окрестностях, там есть погибшие. В частности, в ночь на 15 июня в результате иранского удара по городу Бат-Ям - южному пригороду Тель-Авива - погибли шесть человек, в том числе двое детей, более 100 ранены.
Власти Ирана пообещали прекратить удары по Израилю в случае остановки израильских атак.
Вашингтон призывает Тегеран вернуться к переговорам
Начиная с 12 апреля, в столице Омана Маскате прошло пять раундов переговоров между представителями Вашингтона и Тегерана, посвященных иранской ядерной программе. СМИ сообщали, что в обмен на снятие санкций Иран был готов отказаться от производства высокообогащенного урана. Однако полностью сворачивать свою ядерную программу, как того требовал Вашингтон, Тегеран был не согласен.
Трамп в интервью Fox News 13 июня заявил, что заранее знал о планах Израиля ударить по Ирану, но США не были вовлечены в эту операцию. Он пообещал, что Соединенные Штаты защитят и себя, и Израиль в случае ответного удара, однако выразил надежду на возвращение за стол переговоров с Тегераном. "Иран должен заключить сделку раньше, чем от него ничего не останется", - заявил глава Белого дома.
Трамп: США могут вмешаться в конфликт
14 июня издание Axios сообщило, что Израиль призывает США присоединиться к ударам по Ирану. У Израиля нет противобункерных бомб и больших бомбардировщиков, необходимых для уничтожения подземного завода по обогащению урана в Фордо - ключевого предприятия для иранской ядерной программы.
15 июня в комментарии для телеканала ABC News Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "возможно, могли бы вмешаться" в конфликт между Израилем и Ираном. При этом он еще раз подчеркнул, что "в данный момент" США в нем не участвуют.
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