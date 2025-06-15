Президент США Дональд Трамп наложил вето на план Израиля убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи . Об этом в воскресенье, 15 июня сообщило агентство Reuters. "Убили ли иранцы хоть одного американца? Нет. Пока они этого не сделают, идея ликвидации кого-либо из политического руководства (Ирана. - Ред.) даже не обсуждается", - сказал журналистам на условиях анонимности высокопоставленный чиновник из администрации США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал эту информацию американскому телеканалу Fox News следующим образом: "Сейчас так много ложных сообщений о разговорах, которых никогда не было, и я не собираюсь в это вдаваться. Могу сказать, что думаю, что мы делаем то, что нужно, и будем делать то, что нужно. И я думаю, что Соединенные Штаты знают, что хорошо для Соединенных Штатов".