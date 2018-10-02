В октябре педагоги получат прибавку к зарплате

Согласно утвержденному Кабинетом министров распределению, на сентябрь-ноябрь предусмотрено 89 731 701 евро, а о распределении целевых дотаций на декабрь будет подготовлено отдельное распоряжение.

Низшая месячная ставка зарплаты педагога с 1 сентября 2018 года повышена с 680 евро до 710 евро, и повышенные зарплаты за сентябрь педагоги, как и планировалось, получат в начале октября.

Чтобы обеспечить оплату труда педагогов в этом году, с учетом повышения ставки минимальной зарплаты педагогов и влияния изменения числа школьников на 1 сентября 2018 года необходимо дополнительное финансирование в размере 6 168 049 евро. Сегодня Кабмин утвердил распределение финансирования в бюджете Министерства образования и науки в размере 2 844 345 евро.