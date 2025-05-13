В Волери сгорел садовый домик. В нем было найдено тело человека

Пламя полностью уничтожила один из домов, находившихся недалеко от Даугавгривского шоссе. Частично обгорела даже береза, ветви которой перекинулись через здание. На пепелище спасатели нашли останки одного человека, в свою очередь неподалеку от здания был еще один пострадавший, которого в удовлетворительном состоянии доставили в больницу. По словам местных жителей, в этой части кооператива несчастные случаи - не редкость.

"Горит довольно часто", - рассказал местный житель Юрис.

Другой житель по имени Евгений убежден, что часть пожаров не была случайностью и на районе действует поджигатель.

"Там белый бусик ездил, который металл собирает. Поджигают будку, основание из металла, его забирают, все собирают, собирают, собирают. Вот, женщина, которая сгорела, там ее муж был. Там все, даже обгоревший чайник забрали. Стоял бусик и бросали внутрь", - говорит Евгений.

Впрочем, возможно, что в этот раз причина возгорания была другой, принимая во внимание, что на пепелище валялись и бутылки из-под алкоголя.

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