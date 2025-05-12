Великобритания ужесточит правила получения гражданства

Правительство Великобритании представило в понедельник план по ограничению легальной иммиграции, который, среди прочего, предусматривает увеличение срока обязательного проживания в стране перед возможностью получить гражданство с нынешних пяти до десяти лет.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что намерен прекратить "эксперимент с открытыми границами", в результате которого во время правления предыдущего консервативного правительства чистая миграция в Великобританию достигла почти одного миллиона человек.
Правительство планирует сократить количество работников социальной сферы, прибывающих в страну из-за границы, а также установить более строгие требования по знанию английского языка. Также будет сокращено время, в течение которого иностранные студенты смогут оставаться в стране после окончания обучения.
Партия Стармера - лейбористы - еще до прошлогодних выборов обещала существенно сократить чистую миграцию, которая за двенадцать месяцев до июня 2024 года достигла 728 тысяч человек.
После успеха национал-консервативной партии Reform UK ("Реформировать Соединенное Королевство") на недавних муниципальных выборах давление на Стармера усилилось: от него требуют принять более решительные меры в решении миграционной проблемы.
Партия Reform UK, ранее возглавлявшаяся известным британским евроскептиком Найджелом Фаражем, получила на выборах более 670 мест в муниципальных советах, а также два поста мэра.
Однако сдвиг Стармера вправо по вопросу иммиграции грозит отчуждением либерально настроенных сторонников лейбористов.
Премьер-министр признал, что мигранты вносят огромный вклад в развитие Великобритании, однако подчеркнул, что без более строгого контроля страна рискует превратиться в "остров чужаков". Стармер добавил, что рассчитывает добиться значительного снижения чистой миграции к следующим выборам, которые, скорее всего, состоятся в 2029 году, однако отказался назвать конкретные цифры.
Стармер также заявил о необходимости усилить контроль над всеми аспектами миграционной системы.
Кроме того, правительство намерено предоставить властям расширенные полномочия для депортации иностранцев, совершивших преступления, а также обязать квалифицированных иностранных работников предоставлять документы о высшем образовании при поиске работы в Великобритании.
Министр внутренних дел Великобритании Ивета Купер сообщила, что уже в этом году правительство планирует выдать на 50 тысяч виз меньше для низкоквалифицированных работников.
Стармер отметил, что в Великобритании сложилась ситуация, при которой работодателям выгоднее привлекать дешевую рабочую силу из-за границы, вместо того, чтобы инвестировать в обучение собственной молодежи.
Одновременно в британском парламенте сейчас рассматривается отдельный законопроект, направленный на ограничение нелегальной иммиграции.
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