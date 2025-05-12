Великобритания ужесточит правила получения гражданства

Премьер-министр признал, что мигранты вносят огромный вклад в развитие Великобритании, однако подчеркнул, что без более строгого контроля страна рискует превратиться в "остров чужаков". Стармер добавил, что рассчитывает добиться значительного снижения чистой миграции к следующим выборам, которые, скорее всего, состоятся в 2029 году, однако отказался назвать конкретные цифры.

Стармер также заявил о необходимости усилить контроль над всеми аспектами миграционной системы.

Кроме того, правительство намерено предоставить властям расширенные полномочия для депортации иностранцев, совершивших преступления, а также обязать квалифицированных иностранных работников предоставлять документы о высшем образовании при поиске работы в Великобритании.

Министр внутренних дел Великобритании Ивета Купер сообщила, что уже в этом году правительство планирует выдать на 50 тысяч виз меньше для низкоквалифицированных работников.

Стармер отметил, что в Великобритании сложилась ситуация, при которой работодателям выгоднее привлекать дешевую рабочую силу из-за границы, вместо того, чтобы инвестировать в обучение собственной молодежи.

Одновременно в британском парламенте сейчас рассматривается отдельный законопроект, направленный на ограничение нелегальной иммиграции.