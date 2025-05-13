"Национальный музей - те ещё снобы". Артур Чех об искусстве современного человека

Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии TVNET+ стал латвийский историк искусства и блогер-миллионник Артур Чех, с которым мы поговорили о лучшем музее Латвии, переоценённых художниках, съёмках у Кирилла Серебренникова и лекциях в Минске.
Видео: Артур Чех в эфире передачи "Кто вам платит?" (фрагмент)
В эфире прозвучало:
0:00 У нас в гостях Артур Чех
0:59 Понимать искусство - это сложно?
5:13 Можно ли делать выводы о человеке, который не разбирается в искусстве?
6:11 Откуда у Артура любовь к искусству?
7:48 Где проще полюбить искусство - в Риге или Даугавпилсе?
10:02 О любимом музее в Латвии
10:33 Цветные квадратики Ротко и мазня Пикассо
12:24 Можно понять, что "Чёрный квадрат" Малевича висит вверх ногами?
13:32 Об отсутствии вкуса
15:04 О любимых и нелюбимых художниках
16:30 Искусство на футболках и в масс-маркете
17:50 Самый переоценённый художник в истории
19:30 Современное искусство - переоценено или недооценено?
21:57 "Латвийский национальный художественный музей - это те ещё снобы"
25:14 О съёмках в новом фильме Кирилла Серебренникова
27:07 Сколько платят в рижских театрах?
27:28 В каких странах смотрят Артура?
29:58 Зачем Артур ездил в Россию и Беларусь после начала войны?
35:53 Какие вопросы чаще всего задают на лекциях?
37:21 О самом большом зале в карьере
37:56 Экскурсии по городам Европы
39:15 Сколько стоят билеты на лекции Артура?
39:50 Об источниках заработка и почему нет рекламных интеграций?
42:35 Зачем Артур продолжает вести TikTok?