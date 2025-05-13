"Национальный музей - те ещё снобы". Артур Чех об искусстве современного человека

Видео: Артур Чех в эфире передачи "Кто вам платит?" (фрагмент)

В эфире прозвучало:

0:00 У нас в гостях Артур Чех

0:59 Понимать искусство - это сложно?

5:13 Можно ли делать выводы о человеке, который не разбирается в искусстве?

6:11 Откуда у Артура любовь к искусству?

7:48 Где проще полюбить искусство - в Риге или Даугавпилсе?

10:02 О любимом музее в Латвии

10:33 Цветные квадратики Ротко и мазня Пикассо

12:24 Можно понять, что "Чёрный квадрат" Малевича висит вверх ногами?

13:32 Об отсутствии вкуса

15:04 О любимых и нелюбимых художниках

16:30 Искусство на футболках и в масс-маркете

17:50 Самый переоценённый художник в истории

19:30 Современное искусство - переоценено или недооценено?

21:57 "Латвийский национальный художественный музей - это те ещё снобы"

25:14 О съёмках в новом фильме Кирилла Серебренникова

27:07 Сколько платят в рижских театрах?

27:28 В каких странах смотрят Артура?

29:58 Зачем Артур ездил в Россию и Беларусь после начала войны?

35:53 Какие вопросы чаще всего задают на лекциях?

37:21 О самом большом зале в карьере

37:56 Экскурсии по городам Европы

39:15 Сколько стоят билеты на лекции Артура?

39:50 Об источниках заработка и почему нет рекламных интеграций?

42:35 Зачем Артур продолжает вести TikTok?