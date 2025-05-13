Трамп: было бы глупо не принимать в подарок от Катара самолет

Президент США Дональд Трамп в понедельник опроверг опасения относительно своих планов принять в дар от Катара самолет, который будет использоваться в качестве президентского самолета Air Force One, заявив, что было бы глупо не принять такой подарок, сообщает AFP.
Телеканал АВС, который первым сообщил об ожидаемом катарском подарке, назвал роскошный самолет "летающим дворцом".
Предложение королевской семьи Катара пожертвовать Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов для использования в качестве самолета президента США вызвало серьезные этические и вопросы безопасности, однако Трамп опроверг эти опасения.
"Это прекрасный жест", - сказал журналистам в Белом доме Трамп, отвечая на вопрос, ожидает ли Катар что-то в ответ.
"Я не будут тем, кто отказывается от такого предложения. Я хочу сказать, что я мог бы быть глупым человеком и сказать: "Нет, мы не хотим очень дорогой самолет бесплатно".
Трампу также задали вопрос, будет ли он использовать самолет лично после окончания президентства.
"Вам стоило бы постыдиться задавать этот вопрос", - указал Трамп журналисту.
"Они бесплатно дают нам самолет. Я мог бы сказать: "Нет, нет, нет, не давайте нам, я хочу заплатить вам один миллиард долларов, или 400 миллионов долларов, или сколько он стоит". Или же я могу сказать: "Большое спасибо".
Трамп заявил, что самолет будет передан в его президентскую библиотеку в качестве экспоната, как бывший самолет Air Force One в библиотеке Рональда Рейгана.
В воскресенье американские СМИ сообщили, что Трамп собирается принять в подарок от катарской королевской семьи роскошный самолет Boeing, чтобы использовать его в качестве президентского борта Air Force One.
Широкая общественность узнала об этом плане незадолго до предстоящего на этой неделе визита Трампа в три страны Ближнего Востока, включая Катар.
Белый дом и Министерство юстиции считают, что подарок законный и не является взяткой, так как он не будет отдан в обмен на какую-либо услугу или действие, указали источники АВС.
Новости о подарке Катара заставили многих задать новые вопросы о потенциальных конфликтах интересов, связанных с бизнесом семьи Трампа и использованием государственной должности.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!