Трамп: было бы глупо не принимать в подарок от Катара самолет

Телеканал АВС, который первым сообщил об ожидаемом катарском подарке, назвал роскошный самолет "летающим дворцом".

Предложение королевской семьи Катара пожертвовать Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов для использования в качестве самолета президента США вызвало серьезные этические и вопросы безопасности, однако Трамп опроверг эти опасения.

"Это прекрасный жест", - сказал журналистам в Белом доме Трамп, отвечая на вопрос, ожидает ли Катар что-то в ответ.

"Я не будут тем, кто отказывается от такого предложения. Я хочу сказать, что я мог бы быть глупым человеком и сказать: "Нет, мы не хотим очень дорогой самолет бесплатно".

Трампу также задали вопрос, будет ли он использовать самолет лично после окончания президентства.

"Вам стоило бы постыдиться задавать этот вопрос", - указал Трамп журналисту.

"Они бесплатно дают нам самолет. Я мог бы сказать: "Нет, нет, нет, не давайте нам, я хочу заплатить вам один миллиард долларов, или 400 миллионов долларов, или сколько он стоит". Или же я могу сказать: "Большое спасибо".