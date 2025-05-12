Новый парк в Риге получил имя "Пруды Скансте"

Рижская городская комиссия по развитию сегодня решила, что недавно открытый парк в районе Скансте получит официальное название "Пруды Скансте".
Такое наименование парку предложила комиссия по городским топонимам и названиям городских объектов Риги. По информации комиссии, исторически на этом месте располагались садовые участки, имевшие название "Семейные сады, Колония беседок".
В прошлом территория использовалась как городское пастбище, а ее рельеф пересекал естественный водоток. Имеет место и военная история - здесь, в непосредственной близости от военного госпиталя, был сооружен полевой фортификационный объект в виде замкнутой конструкции из земляного вала и рва.
Сегодня ландшафт этой территории формирует система проточных прудов и каналов. Поэтому комиссия по топонимам посчитала логичным и целесообразным связать название нового парка именно с созданными здесь водоемами, подобно парку у русла реки Марупите и пруда Марас, поскольку историческое название не подходило для благозвучного имени новой зоны отдыха.
Таким образом, было предложено официально назвать территорию "Пруды Скансте" (Skanstes dīķi), одновременно сохранив альтернативное название - "Парк Скансте" (Skanstes parks).
Окончательное решение о присвоении названия парку примет заседание Рижской думы.
Как сообщалось ранее, в мае в районе Скансте состоялось открытие одного из крупнейших проектов городской среды Риги. На площади около 15 гектаров создан многофункциональный парк, проложены новые улицы и благоустроена территория, сообщили в Рижской думе.
Центральным объектом нового пространства является парк, расположенный в квартале между улицами Лактас, Зирню и Сканстес. На территории более семи гектаров здесь организована живописная зона отдыха с водоёмами и зелеными насаждениями.
По информации муниципалитета, в парке созданы условия для досуга и активного отдыха жителей разных возрастов: обустроены детские площадки с резиновым покрытием и игровым оборудованием, два поля для пляжного волейбола, скейт-парк и уличные тренажеры.
Места для отдыха оборудованы шезлонгами, скамейками и урнами. Для велосипедистов предусмотрено 46 велопарковок.
Общая протяженность прогулочных дорожек превышает два километра; пешеходные зоны выложены бетонной плиткой, а также покрытием, удобным для бега.
В парке предусмотрены общественный туалет и кран с питьевой водой, оборудованный системой защиты от замерзания и доступный круглый год.
В ходе реализации проекта также были построены четыре новые улицы общей протяженностью 1972 метра. На улицах Лапеню, Яня Дикманя, Яня Круминя и Яня Далиня проложены водопроводные сети, сети дождевой канализации и телекоммуникаций, установлено освещение, а дороги покрыты новым асфальтом.
На территории проекта создана устойчивая система сбора и отвода ливневых вод в виде прудов и каналов, что обусловлено исторически сложившимся характером местности - ранее здесь были пойменные луга. Система объединяет традиционные и экологические решения: коллекторы для отвода воды с улиц и прилегающих территорий, зеленые дренажные зоны, каналы и пруды.
Водоемы поддерживают постоянный уровень воды, соответствующий текущему уровню грунтовых вод. В периоды обильных осадков вода накапливается, затем постепенно уходит в городскую канализацию.
Зеленые зоны парка максимально интегрированы в естественный ландшафт. Вокруг системы сбора воды сформирована зона площадью 1,6 гектара с городскими лугами и зонами отдыха, максимально сохранены ранее растущие деревья. Всего высажено 881 дерево, 571 кустарник, более 10 тысяч многолетних растений, в том числе фитосредства для очистки поверхностных вод.
Из-за неравномерной усадки ранее построенных инженерных сетей и конструкций на части территории парка проведены консервационные мероприятия по укреплению грунтов, которые продлятся примерно пять лет. В дальнейшем здесь планируется завершить строительство бытовой канализации и подключить ее к городским сетям. Муниципалитет обязался регулярно мониторить состояние территории и инженерных коммуникаций.
Проект "Первая очередь ревитализации территории Скансте" был реализован при поддержке Европейских фондов, государственного бюджета и софинансировании Рижского самоуправления. Общая стоимость проекта составила 21,7 млн евро, из которых финансирование Европейского фонда регионального развития - 4,6 млн евро, государственная субсидия - 670 334 евро, а вклад Рижского самоуправления - 16,5 млн евро.
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