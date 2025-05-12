Новый парк в Риге получил имя "Пруды Скансте"

Центральным объектом нового пространства является парк, расположенный в квартале между улицами Лактас, Зирню и Сканстес. На территории более семи гектаров здесь организована живописная зона отдыха с водоёмами и зелеными насаждениями.

По информации муниципалитета, в парке созданы условия для досуга и активного отдыха жителей разных возрастов: обустроены детские площадки с резиновым покрытием и игровым оборудованием, два поля для пляжного волейбола, скейт-парк и уличные тренажеры.

Места для отдыха оборудованы шезлонгами, скамейками и урнами. Для велосипедистов предусмотрено 46 велопарковок.

Общая протяженность прогулочных дорожек превышает два километра; пешеходные зоны выложены бетонной плиткой, а также покрытием, удобным для бега.

В парке предусмотрены общественный туалет и кран с питьевой водой, оборудованный системой защиты от замерзания и доступный круглый год.

В ходе реализации проекта также были построены четыре новые улицы общей протяженностью 1972 метра. На улицах Лапеню, Яня Дикманя, Яня Круминя и Яня Далиня проложены водопроводные сети, сети дождевой канализации и телекоммуникаций, установлено освещение, а дороги покрыты новым асфальтом.

На территории проекта создана устойчивая система сбора и отвода ливневых вод в виде прудов и каналов, что обусловлено исторически сложившимся характером местности - ранее здесь были пойменные луга. Система объединяет традиционные и экологические решения: коллекторы для отвода воды с улиц и прилегающих территорий, зеленые дренажные зоны, каналы и пруды.