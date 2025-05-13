Совет ICAO обвинил Россию в нарушении Конвенции о международной гражданской авиации. Вопрос выплаты компенсаций Россией Совет ICAO рассмотрит позже.

Дело в ICAO, которая является учреждением ООН, было направлено в 2022 году правительствами Австралии и Нидерландов, которые приветствовали решение.

Большинство пассажиров на борту сбитого самолета были из Нидерландов. На борту также находились 38 человек из Австралии, 10 граждан Великобритании, а также граждане Бельгии и Малайзии.

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«Мы призываем Россию наконец признать свою ответственность за этот ужасающий акт насилия и возместить ущерб за свое вопиющее поведение», — говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что решение ICAO — это четкий сигнал международному сообществу, что «государства не могут безнаказанно нарушать международное право».