Суд остановил строительство крематория под Елгавой

Судебное решение принято после рассмотрения заявления прокурора, который обратился в суд в интересах жителей близлежащей территории. Дело было возбуждено после того, как местные жители обжаловали выдачу разрешения на строительство, указывая на его несоответствие территориальному планированию, а также на отсутствие обязательного публичного обсуждения до выдачи разрешения.

Изначальное обращение жителей в вышестоящий орган не было рассмотрено из-за пропуска срока подачи жалобы, и суд ранее отклонил просьбу о восстановлении этого срока. В ответ на повторную просьбу жителей прокурор провел проверку и, установив, что местное самоуправление не устранило выявленные нарушения закона, обратился с заявлением в суд.

Рассматривая просьбу прокурора о приостановлении действия разрешения на строительство в качестве временной меры защиты, суд оценивал, является ли разрешение очевидно незаконным и способно ли его исполнение причинить существенный вред.