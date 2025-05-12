Суд остановил строительство крематория под Елгавой

Административный районный суд принял решение приостановить действие разрешения на строительство крематория на участке земли в Салгальской волости Елгавского края (ранее - Озолниекский край), выданного местным строительным управлением. Об этом агентству LETA сообщили в суде.
Судебное решение принято после рассмотрения заявления прокурора, который обратился в суд в интересах жителей близлежащей территории. Дело было возбуждено после того, как местные жители обжаловали выдачу разрешения на строительство, указывая на его несоответствие территориальному планированию, а также на отсутствие обязательного публичного обсуждения до выдачи разрешения.
Изначальное обращение жителей в вышестоящий орган не было рассмотрено из-за пропуска срока подачи жалобы, и суд ранее отклонил просьбу о восстановлении этого срока. В ответ на повторную просьбу жителей прокурор провел проверку и, установив, что местное самоуправление не устранило выявленные нарушения закона, обратился с заявлением в суд.
Рассматривая просьбу прокурора о приостановлении действия разрешения на строительство в качестве временной меры защиты, суд оценивал, является ли разрешение очевидно незаконным и способно ли его исполнение причинить существенный вред.
Суд пришел к выводу, что имеются серьезные аргументы в пользу того, что выданное разрешение не соответствует действующему территориальному планированию. Хотя нормативные акты допускают создание кладбищ в зонах публичного или частного открытого пространства, суд отметил, что конкретный земельный участок обозначен как "сельскохозяйственная территория", где по территориальному плану не предусмотрено размещение объектов погребения. Суд подчеркнул, что крематории неразрывно связаны с похоронными услугами, и по функциональным, этическим и логическим причинам должны находиться на территории кладбищ или в их непосредственной близости.
Кроме того, суд признал, что выдача разрешения без предварительного публичного обсуждения является нарушением права общества участвовать в принятии решений о строительстве объектов, которые затрагивают интересы жителей и окружающую среду.
Учитывая установленную очевидную незаконность разрешения и возможный серьезный ущерб от продолжения строительных работ на его основании, суд удовлетворил просьбу прокурора и постановил приостановить действие разрешения. Суд особо отметил важность обеспечения законности строительного процесса и эффективности механизмов его контроля.
Судебное решение означает, что строительные работы на объекте должны быть прекращены до тех пор, пока суд не рассмотрит административное дело по существу и не примет окончательное решение о законности выданного разрешения. Таким образом, суд акцентировал внимание на необходимости соблюдения требований территориального планирования и обеспечения реального участия общества в принятии решений о строительстве.
Ранее уже сообщалось, что в Административном районном суде по заявлению прокуратуры возбуждено административное дело об отмене разрешения на строительство крематория в Салгальской волости Елгавского края.
В Отделе координации реализации прокурорских функций Департамента контроля деятельности и международного сотрудничества Генеральной прокуратуры было рассмотрено коллективное заявление жителей Елгавского края с просьбой провести проверку действий местного строительного управления, выдавшего разрешение на строительство культового сооружения для оказания погребальных услуг.
Оценив материалы проверки, прокуратура согласилась с выводами омбудсмена, что нормы строительного законодательства чётко предусматривают необходимость участия общества именно до выдачи разрешения на строительство или отказа в его выдаче, и недопустимо организовывать публичное обсуждение строительного проекта уже после получения такого разрешения.
Прокуратура полагает, что процесс общественного обсуждения проекта культового сооружения, организованный строительным управлением и муниципалитетом Елгавского края, был лишь имитацией участия общественности в принятии решения, которое фактически уже было утверждено.
По результатам прокурорской проверки в Административный районный суд был направлен иск с просьбой отменить ранее выданное разрешение на строительство.
Также сообщалось, что в 2022 году была проведена общественная анкета среди жителей. Из 211 полученных ответов 57% (120 человек) высказались против строительства крематория. Большинство поддержавших проект жителей были из волостей Яунсвирлаука и Элея, в то время как из самой Салгальской волости строительство поддержали лишь два человека.
Проект строительства по заказу SIA Latvijas kremācijas centrs-krematorija (ранее SIA Silabites) предполагал размещение культового сооружения на участке площадью 4,3 гектара у шоссе Елгава-Иецава.
Здание запроектировано двухэтажным, общей площадью 607 квадратных метров. На первом этаже предусмотрены два зала для церемоний с отдельными входами и тамбурами, а также помещение с печами для кремации. Центральный корпус предназначен для офисных помещений, холла, комнаты отдыха, санитарных и технических помещений, а также помещения для подготовки тела усопшего к кремации. Над большим церемониальным залом на втором этаже предусмотрено помещение для музыкантов.
В здании запланировано четыре выхода и двое ворот для автотранспорта. Прилегающая территория предусматривает парковку на 64 автомобиля.
По данным Firmas.lv, предприятие Latvijas kremācijas centrs-krematorija было зарегистрировано в 2021 году и принадлежит единственному владельцу Янису Лецису.
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