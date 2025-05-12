ВИДЕО Рижанин угодил в долговую ловушку мошенников

Имея за плечами уже накопленные долги, Марек счел предложение крайне заманчивым. Поначалу ничто не вызывало подозрений: Марек регулярно общался с человеком, представлявшимся его личным бизнес-менеджером, и вскоре доверился ему настолько, что предоставил свои паспортные данные и доступ к интернет-банку.

Хотя общение с мошенником оборвалось уже несколько лет назад, недавно Марек получил письмо от судебного исполнителя. Выяснилось, что на его имя был оформлен так называемый "быстрый кредит", и теперь Мареку предстоит выплатить почти 8000 евро.

У Марека есть право в течение трех месяцев обратиться в суд с иском против кредитора, если он считает, что требование о возврате указанной суммы является необоснованным. Сейчас Марек нигде не работает, постоянного дохода не имеет, живет лишь на пособие по инвалидности. Однако в Совете судебных исполнителей пояснили, что со временем даже часть этого пособия может быть удержана в счёт погашения возникших долговых обязательств.

При этом в Государственной полиции сообщили, что заявления о возможном мошенничестве от Марека пока не поступало.