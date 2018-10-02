В Даугаву запустили 15 000 мальков сига

2 октября около 15:00 ресурсы Даугавы пополнились 15 000 мальками сига, весом от 3.10 до 10 граммов.
Расходы на покупку мальков и их выпуск в реку, которые составят 4356 евро, Департамент по вопросам охраны окружающей среды и жилища финансирует из средств, полученных в качестве платы за использование прав промышленного лова во внутренних водах и на морском побережье. Мальков сиги поставляет Научный институт безопасности продовольствия, здоровья животных и окружающей среды BIOR. Мальки выращены в филиале рыбного питомника Tome, сообщает портал Riga.lv.
Виды рыб и число мальков согласованы с департаментом исследования рыбных ресурсов института BIOR, цель деятельности которого заключается в создании научной базы для долгосрочного использования рыбных ресурсов в Балтийском море, Рижском заливе и внутренних водах Латвии.