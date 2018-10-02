Латвия не оставит шансов российской пропаганде

«Кто-то в России очень не хочет, чтобы общество в Латвии было интегрировано. Ведь если наши дети (и русские, и латыши) будут учиться вместе, то, повзрослев, они будут способны жить в нормальном сплоченном обществе. Единое образование — это единственный путь к этому, иначе просто невозможно. Политикам, работающим на Кремль, абсолютно понятно, что тогда здесь просто не будет почвы для дезинформации и пропаганды — всего того, что сейчас называется русским миром», — отметил министр.