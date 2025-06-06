Литва, Эстония и еще четыре страны договорились о совместной закупке боевых машин пехоты

"Это соглашение демонстрирует нашу приверженность укреплению потенциала литовских вооруженных сил и тесному сотрудничеству с нашими партнерами в скандинавских странах. Для нас важно, чтобы программа закупок была быстрой и эффективной и чтобы боевые машины пехоты были поставлены в срок", - заявили в министерстве.

"Литва намерена к 2030 году иметь полностью боеспособную дивизию, и эти боевые машины пехоты являются ее неотъемлемой частью. Совместная программа закупок вооружений - это стратегическое решение, которое не только означает более эффективные поставки оружия, но и подчеркивает тесное сотрудничество между странами", - сказала министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

Министерство обороны сообщило, что подписание письма о намерениях подтверждает сотрудничество Северных и Балтийских стран в формате НАТО. Целью этого формата является укрепление национальных и коллективных оборонительных возможностей, эффективная координация приобретения современной военной техники при установлении устойчивого и долгосрочного промышленного сотрудничества, включение Литвы в цепочку поставок программы и обеспечение эффективного обслуживания и поддержки CV90 в Литве.

"Дальнейшее приобретение боевых машин пехоты CV90 также позволит более эффективно использовать ресурсы и повысить оперативную совместимость между союзниками, а также наладить более тесное военно-промышленное сотрудничество", - говорится в заявлении МО.

Платформа CV90, производимая шведской компанией BAE Systems Hagglunds, отличается высоким уровнем защиты, мобильности и боевых возможностей. Она уже успешно развернута в нескольких странах НАТО и прошла испытания в реальных операциях.

Боевые машины пехоты CV90 планируется поставлять в Литву и другие страны с 2028 года.

В октябре прошлого года Совет национальной обороны Литвы принял решение о закупке около 100 боевых машин пехоты CV90 шведского производства.