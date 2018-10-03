Кучинскис: случай с Трукснисом будет рассмотрен на следующей неделе

Решение по этому вопросу будет принимать Латвийская "зеленая" партия, членом которой является Трукснис.

Премьер не считает, что ведется кампания против Трукскниса - "несомненно, какие-то проблемы у него были".

Как сообщалась, у Труксниса был обнаружен шприц с кокаином и следами его ДНК. Полиция оштрафовала мэра Юрмалы на 100 евро за употребление наркотиков. Шприц был обнаружен во время обыска по делу о незаконном финансировании партий.