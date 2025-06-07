Онлайн Кандидаты в мэры голосуют на выборах. Следи вместе с нами!

7 июня - главный день голосования на муниципальных выборах. Сегодня решается, кто будет управлять городами и краями Латвии следующие четыре года. Как проходят выборы, какие результаты прогнозируются, интервью с политиками и актуальная аналитика - все это в прямой трансляции от RUS TVNET.