Шлесерс оценивает свои шансы на победу

Шлесерс подчеркнул, что прежде всего выступает против стагнации и будет работать в думе над экономическим развитием, чтобы привлечь больше средств.

"Я за развитие. Учитывая, что Рига - беднейший город Балтии и одна из самых бедных столиц Европы, а Латвия фактически самая бедная страна Евросоюза, надо думать, как все это поднять, - заметил кандидат. - К примеру, доходы госбюджета Эстонии на десять миллиардов больше, чем у Латвии".

Он также заявил, что намерен уволить не менее 30 % нынешних чиновников - тех, кто не относится к учителям, медикам и полицейским, - считая их лишними. Депутат собирается снижать расходы там, где это возможно, и увеличивать доходы муниципалитета за счет внутренняя и зарубежных инвестиций.

"Все приоритеты звучат красиво, но вопрос в деньгах. Моя задача - чтобы в городском бюджете их стало больше", - подчеркнул Шлесерс, добавив, что сейчас у Риги "денег нет".

Собственные шансы LPV на выборах он оценивает очень высоко.

Как сообщалось, в субботу по всей Латвии проходят муниципальные выборы. Проголосовать можно до 20:00 в 948 участках по стране, выбрав любой участок своего самоуправления.