Рижский зоопарк потерял 22 тысячи посетителей за год

В 2024 году рижский зоопарк посетили 302 451 человек, тогда как в 2023-м - 325 083.

Всего же рижский зоопарк вместе с филиалом "Цирули" в прошлом году приняли 309 634 посетителя против 333 061 годом ранее.

К концу прошлого года коллекция животных в Риге насчитывала 2008 особей 378 видов - на 14 видов и 269 животных меньше.

За год у животных 94 видов родились или вылупились 732 детеныша - больше, чем годом ранее, когда приплод дали 110 видов и появилось 428 малышей.

Национальный зоопарк участвует в 67 европейских программах разведения редких видов и ведет работу по 16 европейским племенным книгам. К декабрю 2024-го 84 вида, содержащихся в зоопарке, числились в Красной книге МСОП как находящиеся под угрозой.

Как отмечается в отчете, в прошлом году в карантин зоопарка поступили 38 пострадавших диких животных, а также 33 конфискованных или по другим причинам доставленных в зоопарк животных экзотических видов.

Двадцать шесть реабилитированных диких животных были выпущены на волю или нашли новый дом за пределами рижского зоопарка.