С 2014 года в Украине убиты 113 сотрудников СМИ

Пятнадцать из них погибли, выполняя профессиональные обязанности, 14 стали гражданскими жертвами российских атак, а 84 погибли как военнослужащие.

По словам руководителя отдела мониторинга свободы слова Института, Катерины Дьячук, "с начала войны России против Украины страна потеряла десятки журналистов - как украинских, так и зарубежных. Это были смелые люди, рисковавшие жизнью, чтобы показать миру правду о российских преступлениях. Их репортажи стали голосом тех, кого пытались заставить замолчать".

"Благодаря их самоотверженности мир узнал о Буче, Изюме и Мариуполе. Кроме того, ряд медийщиков оставили работу, чтобы стать солдатами и защитить страну от российского вторжения. Это не просто цифры, это человеческие жизни. Эти потери напоминают, какой высокой ценой медиа-сообщество Украины платит за право рассказывать правду", - подчеркнула Дьячук.