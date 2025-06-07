Минобороны просит почти восемь миллионов евро на 500 новых солдат

Согласно докладу, рассмотренному правительством в мае, министерство подготовило сообщение и проект распоряжения, предлагая с июля увеличить численность войск на 500 человек, чтобы быстрее нарастить оборонные способности в соответствии с целями НАТО.

Дополнительные места предполагается распределить так: механизированная бригада Сухопутных сил, экипажи боевых машин пехоты, подразделения ПВО, усиление артиллерии и дополнительные кадетские места в Национальной академии обороны.

В целом, согласно плану развития Национальных вооруженных сил на 2025-2036 годы, численность профессионального ядра должна постепенно вырасти до 8000 человек, чтобы достичь заданных НАТО параметров.

Для этого МО просит увеличить свою долю в бюджете 2025 года на 7 712 023 евро.