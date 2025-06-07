Skip to footer
Сб, 7.06.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

Минобороны просит почти восемь миллионов евро на 500 новых солдат

Солдаты на военном полигоне "Селия"

Для приема на службу еще 500 военнослужащих Министерству обороны (AM) потребуется 7,7 млн евро.

Согласно докладу, рассмотренному правительством в мае, министерство подготовило сообщение и проект распоряжения, предлагая с июля увеличить численность войск на 500 человек, чтобы быстрее нарастить оборонные способности в соответствии с целями НАТО.

Дополнительные места предполагается распределить так: механизированная бригада Сухопутных сил, экипажи боевых машин пехоты, подразделения ПВО, усиление артиллерии и дополнительные кадетские места в Национальной академии обороны.

В целом, согласно плану развития Национальных вооруженных сил на 2025-2036 годы, численность профессионального ядра должна постепенно вырасти до 8000 человек, чтобы достичь заданных НАТО параметров.

Для этого МО просит увеличить свою долю в бюджете 2025 года на 7 712 023 евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти