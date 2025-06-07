Политолог: явка сегодня может превзойти прежние выборы

Возможно, общая активность на нынешних выборах окажется выше, чем раньше, заявила агентству LETA преподаватель факультета социальных наук Рижского университета им. Страдиня, политолог Лелде Метла-Розентале.
"На этот раз активность избирателей выше, и это позитивная тенденция", - подчеркнула она, добавив, что пока это лишь предположения и окончательное число проголосовавших станет известно вечером.
По словам Метлы-Розентале: "Мы не можем предсказать, не снизится ли явка днем, ведь часть людей, возможно, решила проголосовать утром".
"Сейчас можно предположить, что общая активность будет выше", - сказала политолог.
Отвечая на вопрос, чем можно объяснить рост явки, она предположила, что обращения с призывом голосовать подстегнули жителей. Второй причиной эксперт назвала громкие события последних дней, которые, вероятно, заставили разные группы изменить решение и все-таки прийти на участки.
"Даже если общее число избирателей не вырастет, мы увидим перемену привычек: люди чаще выбирают утреннее голосование", - добавила Метла-Розентале.
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