Канада лишила почетного гражданства нобелевскую лауреатку Аун Сан Су Чжи

Аун Сан Су Чжи была удостоена почетного гражданства Канады в 2007 году, когда в бытность лидером оппозиции в Мьянме находилась у себя на родине под домашним арестом. Это крайне редко воздаваемая почесть, которой до сих пор были удостоены лишь пять других выдающихся людей, в том числе Нельсон Мандела и Далай-лама, передает Deutsche Welle.