ПБ уже получила информацию о возможном подкупе избирателей

В ПБ сообщили также, что в настоящее время нет информации о прямых и систематических попытках иностранных государств повлиять на ход выборов.

ПБ уже сейчас работает в интенсивном режиме, чтобы своевременно идентифицировать и устранить возможные факторы риска для свободного и демократического проведения выборов.

ПБ призывает жителей сообщать о случаях, когда за голос избирателя им обещают деньги и материальные блага, а также о других попытках повлиять на свободный выбор. Сообщать о нарушениях закона можно по телефону 67208964 или на электронную почту dpdd@dp.gov.lv в любое время суток.