Ср, 3.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

ПБ уже получила информацию о возможном подкупе избирателей

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Сотрудник Полиции безопасности

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Полиция безопасности (ПБ) уже получила информацию о возможном или готовящемся противозаконном подкупе избирателей на выборах в 13-й Сейм, сообщили агентству ЛЕТА в ПБ.

В настоящее время ведется проверка информации.

В ПБ сообщили также, что в настоящее время нет информации о прямых и систематических попытках иностранных государств повлиять на ход выборов.

ПБ уже сейчас работает в интенсивном режиме, чтобы своевременно идентифицировать и устранить возможные факторы риска для свободного и демократического проведения выборов.

ПБ призывает жителей сообщать о случаях, когда за голос избирателя им обещают деньги и материальные блага, а также о других попытках повлиять на свободный выбор. Сообщать о нарушениях закона можно по телефону 67208964 или на электронную почту dpdd@dp.gov.lv в любое время суток.

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