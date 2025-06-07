МИД предупреждает об обманных вакансиях за рубежом

В социальных сетях международные преступные группировки активно вербуют жителей Латвии, предлагая работу перевозчиков в странах Европы - Венгрии, Чехии, Хорватии, Словении, Польше и Сербии. Это наблюдает Министерство иностранных дел (МИД) в последние годы. Предложения выглядят заманчиво: обещают высокую оплату труда. По имеющейся у МИД информации, на такие предложения уже согласились несколько десятков граждан Латвии, сообщает портал lsm.lv.
Хотя вербовщики утверждают, что работа заключается в перевозке товаров, на деле нанятые лица незаконно перевозят мигрантов из Ирана, Сирии и других третьих стран на территорию Европейского Союза.
Это уголовное преступление, и лицам грозят задержание и судебное разбирательство в стране, где совершено преступление.
Наказания за нелегальную перевозку мигрантов суровы - вплоть до нескольких лет лишения свободы.
Министерство иностранных дел настоятельно призывает граждан Латвии тщательно проверять любые предложения работы за рубежом и не поддаваться на обещания легкого заработка от не проверенных работодателей, так как за ними может скрываться преступная деятельность.
Если во время выполнения работы возникают сомнения в легальности перевозки пассажиров, МИД рекомендует перед началом поездки удостовериться в личности и законном праве пребывания пассажиров в ЕС. При подозрениях в незаконных действиях следует незамедлительно обратиться в ближайший полицейский участок.
МИД напоминает, что водители общественного транспорта, такси и других транспортных средств обязаны соблюдать законы Латвии и других стран. Любые действия, связанные с перевозкой или поддержкой нелегальных мигрантов, являются противоправными и уголовно наказуемыми.
Если человек оказался в чрезвычайной ситуации за границей, он может связаться с дежурным Консульского департамента МИД Латвии по телефону: +371 26337711 или по электронной почте: palidziba@mfa.gov.lv. Дополнительная информация доступна на сайте: www.cilvektirdznieciba.lv.
Задержаны десятки перевозчиков из Латвии
В 2024 году в Венгрии, Словении, Хорватии и Польше были задержаны 21 перевозчик нелегальных мигрантов из Латвии (в 2022 году - 42, в 2023 году - 55). С начала 2025 года посольство Латвии в Венгрии получило сообщения еще о 6 случаях, а посольство в Польше - о 11.
Типичный профиль задержанного: мужчина в возрасте от 20 до 40 лет, перевозивший мигрантов на арендованном в Латвии или другой стране микроавтобусе или легковом автомобиле в страны ЕС.
Также часто нелегальные мигранты перевозятся из приграничных районов России - Латвии, Беларуси - Латвии, Литвы - Беларуси и Польши - Беларуси.
Следует помнить, что дипломатические и консульские учреждения Латвии не могут:
- вмешиваться в деятельность судов, полиции и других правоохранительных органов иностранного государства, если гражданин Латвии нарушил закон;
- предоставлять юридические консультации или услуги адвоката;
- предоставлять услуги переводчика.
Каждому задержанному государство, в котором он задержан, обеспечивает адвоката и, при необходимости, переводчика. Если предоставленные услуги не удовлетворяют, посольство может выслать список доступных адвокатов и переводчиков, но решение о выборе остается за задержанным и его родственниками.
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