МИД предупреждает об обманных вакансиях за рубежом

Если человек оказался в чрезвычайной ситуации за границей, он может связаться с дежурным Консульского департамента МИД Латвии по телефону: +371 26337711 или по электронной почте: palidziba@mfa.gov.lv. Дополнительная информация доступна на сайте: www.cilvektirdznieciba.lv.

Задержаны десятки перевозчиков из Латвии

В 2024 году в Венгрии, Словении, Хорватии и Польше были задержаны 21 перевозчик нелегальных мигрантов из Латвии (в 2022 году - 42, в 2023 году - 55). С начала 2025 года посольство Латвии в Венгрии получило сообщения еще о 6 случаях, а посольство в Польше - о 11.

Типичный профиль задержанного: мужчина в возрасте от 20 до 40 лет, перевозивший мигрантов на арендованном в Латвии или другой стране микроавтобусе или легковом автомобиле в страны ЕС.

Также часто нелегальные мигранты перевозятся из приграничных районов России - Латвии, Беларуси - Латвии, Литвы - Беларуси и Польши - Беларуси.

Следует помнить, что дипломатические и консульские учреждения Латвии не могут:

вмешиваться в деятельность судов, полиции и других правоохранительных органов иностранного государства, если гражданин Латвии нарушил закон;

предоставлять юридические консультации или услуги адвоката;

предоставлять услуги переводчика.

Каждому задержанному государство, в котором он задержан, обеспечивает адвоката и, при необходимости, переводчика. Если предоставленные услуги не удовлетворяют, посольство может выслать список доступных адвокатов и переводчиков, но решение о выборе остается за задержанным и его родственниками.