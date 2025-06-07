Во Франции пожар из-за самоката унес жизни четырех человек

В столице региона Шампань - городе Реймс - пожар в десятиэтажном жилом доме, вызванный электрическим самокатом, унес жизни четырех человек, сообщили власти.
Как сообщил прокурор Реймса, пожар вспыхнул ранним утром в пятницу, 6 июня, в квартире на четвертом этаже.
13-летний подросток выпрыгнул из окна и погиб, а внутри был найден обгоревший труп его 15-летнего брата.
Также задохнулись от дыма 87-летняя женщина и ее 59-летний сын, находившиеся на восьмом этаже.
Два человека получили тяжелые травмы, еще 26 проходят лечение в больнице с менее серьезными травмами.
Прокурор города подчеркнул, что у следствия нет сомнений в том, что пожар возник случайно и быстро распространился от загоревшегося самоката.
Он отметил, что горящие аккумуляторы чрезвычайно трудно потушить - пожарные боролись с огнем более трех часов.
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