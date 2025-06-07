Собраны подписи за возможность выхода педагогов на пенсию с 60 лет

В среду, 4 июня, были собраны необходимые подписи для подачи в Сейм инициативы, предусматривающей возможность для педагогов добровольно выходить на пенсию уже с 60 лет, если в профессии проработано не менее 35 лет. Авторы инициативы считают, что это повысит качество образования и привлечет в профессию молодых учителей, повысив ее престиж. Насколько реалистична такая инициатива и что она может означать для нынешней системы образования, разбиралось Латвийское радио. Об этом сообщает портал lsm.lv.
По словам авторов инициативы из детского сада в Даугавпилсе, дети хотят видеть активных, современных и жизнерадостных педагогов. Коллектив выступил с предложением разрешить учителям добровольно выходить на пенсию раньше.
Оно основано на личных наблюдениях и исследованиях об эмоциональном выгорании педагогов. В инициативе подчеркивается специфика работы, которая может привести к преждевременному завершению карьеры.
В детском саду также создают фильм о том, какими дети хотят видеть учителей - энергичными, современными, спортивными и счастливыми.
"Мы видим, как тяжело учителям за 60 дотянуть до пенсии. Есть, конечно, те, кто героически работает до конца, но насколько качественно они это делают... Они заслужили возможность уйти раньше - работа тяжелая", - говорит председатель профсоюза Гунита Строде.
Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) поддерживает инициативу и ранее выступал за введение досрочной пенсии для отдельных категорий учителей, но признаёт, что в образовании есть и более срочные проблемы.
"Уставший и профессионально выгоревший педагог - это не плюс ни для кого", - сказала председатель профсоюза Инга Ванага, подчеркивая, что ученики должны получать лучшее, особенно в юном возрасте.
С января 2025 года пенсионный возраст составляет 65 лет. В настоящее время можно выйти на пенсию на два года раньше при наличии 30 лет стажа. Инициатива предлагает разрешить педагогам с 35-летним стажем уходить на пенсию на пять лет раньше установленного срока.
Скепсис со стороны Сейма
Председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш (Союз зеленых и крестьян) сомневается в реальности такой инициативы. Он обеспокоен потенциальными затратами и массовым уходом учителей, что может усилить дефицит кадров.
"По-человечески я понимаю. Но если сложить все подобные инициативы, то на них требуется более полумиллиарда евро. Это угрожает и уровню образования, и госбюджету", - сказал Берзиньш.
Как это может повлиять на систему образования?
По данным Eurostat за 2022 год, 49,7% учителей основной школы в Латвии были старше 50 лет. Заместитель госсекретаря Министерства образования и науки Кристине Нидре-Латере признает, что проблема актуальная. Она отмечает, что с университетами и программой Mācītspēks ведется работа по ускоренной подготовке новых учителей.
Министерство образования подчеркивает заинтересованность в благополучии учителей и указывает на социальные программы, направленные на поддержку как учащихся, так и педагогов, что может сократить количество желающих уйти на пенсию преждевременно.
Также акцент делается на необходимости методических изменений для уменьшения синдрома выгорания у педагогов.
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