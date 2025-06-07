Собраны подписи за возможность выхода педагогов на пенсию с 60 лет

С января 2025 года пенсионный возраст составляет 65 лет. В настоящее время можно выйти на пенсию на два года раньше при наличии 30 лет стажа. Инициатива предлагает разрешить педагогам с 35-летним стажем уходить на пенсию на пять лет раньше установленного срока.

Скепсис со стороны Сейма

Председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш (Союз зеленых и крестьян) сомневается в реальности такой инициативы. Он обеспокоен потенциальными затратами и массовым уходом учителей, что может усилить дефицит кадров.

"По-человечески я понимаю. Но если сложить все подобные инициативы, то на них требуется более полумиллиарда евро. Это угрожает и уровню образования, и госбюджету", - сказал Берзиньш.

Как это может повлиять на систему образования?

По данным Eurostat за 2022 год, 49,7% учителей основной школы в Латвии были старше 50 лет. Заместитель госсекретаря Министерства образования и науки Кристине Нидре-Латере признает, что проблема актуальная. Она отмечает, что с университетами и программой Mācītspēks ведется работа по ускоренной подготовке новых учителей.

Министерство образования подчеркивает заинтересованность в благополучии учителей и указывает на социальные программы, направленные на поддержку как учащихся, так и педагогов, что может сократить количество желающих уйти на пенсию преждевременно.

Также акцент делается на необходимости методических изменений для уменьшения синдрома выгорания у педагогов.

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