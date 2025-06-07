Видео ЦИК информирует о ходе муниципальных выборов

Сегодня по всей Латвии прошли муниципальные выборы. В стране работало 948 избирательных участков, в которых можно было проголосовать с 8:00 до 20:00. Избиратели могли голосовать в любом участке своей самоуправления.

Ранее сообщалось, что в новом составе Рижской думы может оказаться как минимум шесть фракций - об этом свидетельствуют результаты опроса граждан, уже проголосовавших на муниципальных выборах (exit poll), проведенного у избирательных участков в крупных городах сегодня по инициативе агентства LETA.

Согласно данным опроса, наибольшую поддержку - 19,9% - может получить партия "Прогрессивные".

За ней с результатом в 17,3% следует партия "Латвия на первом месте", а на третьем месте - Национальное объединение, которое могло получить 15% голосов избирателей.

Немного меньше - 12,2% голосов - могла собрать партия "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши", за которой с 11,8% следует политическая организация "Новое Единство", которую представляет действующий мэр Риги.

Также в Рижскую думу может пройти "Объединенный список", за который могли проголосовать 7% избирателей.

В то же время очень близка к 5%-му барьеру, преодоление которого дает право на представительство в самоуправлении, партия "Стабильности!", за которую могли проголосовать 4,7% избирателей.

"Для развития Латвии" может получить 3,6% голосов, объединенный список партий "Честь служить Риге"/Союз зеленых и крестьян (ЧСР/СЗК) - 3%, а партия "Согласие" - лишь 2,8%.

По сравнению с предыдущими выборами в Рижскую думу, не изменилось количество людей, отказавшихся раскрыть свой выбор - примерно треть, то есть 31% опрошенных. Среди них доля русскоязычных также остается стабильной - 45%.

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