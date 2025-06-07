Почему на этих выборах голосуют активнее? Мнение политолога

По его словам, на явку могли повлиять события в Сейме в четверг.

Политолог предположил, что политические провокации последних дней могли мобилизовать по крайней мере часть русскоязычного электората. Однако политолог не уверен, на чьей стороне произошла эта мобилизация. "Я не уверен, что выходка [депутата Алексея] Росликова привела к тому, что именно за него проголосовало больше людей", - сказал Розенвалдс.

Он также допустил, что известную роль мог сыграть и демарш Национального объединения.

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Розенвалдс пришел к выводу, что "яма" выборов 2021 года преодолена, и причины этого могут быть разными.

В целом все партии достаточно активно призывали своих избирателей принять участие в выборах, и это произвело впечатление на людей, рассуждает он. Важно, что в регионах явка также выросла по сравнению с прошлыми муниципальными выборами.

По оценке политолога, вполне реально приблизиться к уровню явки на выборах 2013 года, которая составила 45,99%.

Явка на этих муниципальных выборах уже к 16 часам превысила явку в целом на прошлых муниципальных выборах.