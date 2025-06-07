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Почему на этих выборах голосуют активнее? Мнение политолога

Политолог Юрис Розенвалдс

По мнению политолога Юриса Розенвалдса, высокая явка на выборах могла быть вызвана политическими провокациями последних нескольких дней.

По его словам, на явку могли повлиять события в Сейме в четверг.

Политолог предположил, что политические провокации последних дней могли мобилизовать по крайней мере часть русскоязычного электората. Однако политолог не уверен, на чьей стороне произошла эта мобилизация. "Я не уверен, что выходка [депутата Алексея] Росликова  привела к тому, что именно за него проголосовало больше людей", - сказал Розенвалдс.

Он также допустил, что известную роль мог сыграть и демарш Национального объединения.

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Розенвалдс пришел к выводу, что "яма" выборов 2021 года преодолена, и причины этого могут быть разными.

В целом все партии достаточно активно призывали своих избирателей принять участие в выборах, и это произвело впечатление на людей, рассуждает он. Важно, что в регионах явка также выросла по сравнению с прошлыми муниципальными выборами.

По оценке политолога, вполне реально приблизиться к уровню явки на выборах 2013 года, которая составила 45,99%.

Явка на этих муниципальных выборах уже к 16 часам превысила явку в целом на прошлых муниципальных выборах.

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