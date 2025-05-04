"Он был с моторным маслом вместо крови": вдова мотогонщика Юриса Апиниса

Вместе с мужем они основали в Риге авто- и мотошколу: "Он был абсолютно с моторным маслом вместо крови. И все, что связано с движением, со скоростью, с мотоциклами, с машинами - это все была его стихия. Он был отличным экспертом в этом всем, потому что он все это разбирал на какие-то мельчайшие детали, на составляющие и всегда думал о том, как это все улучшить. Он меня этому тоже научил [...]. Во всем можно найти какие-то положительные стороны и никогда нельзя сдаваться", - говорит Аннеле с грустной улыбкой.