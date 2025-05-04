"Он был с моторным маслом вместо крови": вдова мотогонщика Юриса Апиниса

"Юрис был очень увлеченным своим делом фанатом до кончиков волос, пальцев и так далее", - вспоминает Аннеле Апине - вдова латвийского гонщика Юриса Апиниса, который погиб 1 июня 2024 года, во время тренировки на кольцевой мототрассе в Пярну.
Вместе с мужем они основали в Риге авто- и мотошколу: "Он был абсолютно с моторным маслом вместо крови. И все, что связано с движением, со скоростью, с мотоциклами, с машинами - это все была его стихия. Он был отличным экспертом в этом всем, потому что он все это разбирал на какие-то мельчайшие детали, на составляющие и всегда думал о том, как это все улучшить. Он меня этому тоже научил [...]. Во всем можно найти какие-то положительные стороны и никогда нельзя сдаваться", - говорит Аннеле с грустной улыбкой.
Она продолжает, сдерживая слезы:
"Эта вся история... До конца мы правду никогда не узнаем, потому что его не вернуть, и нельзя спросить, что там произошло. А так в этом, наверное, особенно нет смысла уже ковыряться, потому что, это не вернет его сюда. Причины, чтобы назвать ее одним словом, у меня нет. Просто нелепое стечение обстоятельств, которое привело к трагическим последствиям".
"Я его и видела последний раз за день до, в классе. На следующий день я тоже была в классе, вела теорию, а потом мне позвонили, сказали, что все...", - рассказывает Аннеле.
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