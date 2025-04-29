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Потап и Каменских развелись, а Тимма был гарантом у дочери Седоковой?

Слухи недели
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Потап и Настя Каменских развелись?

В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз в Сети активно пишут об Анне Седоковой, Брэдли Купере, Насте Каменских и Потапе.

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.

Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

 

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Потап и Настя Каменских развелись?
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