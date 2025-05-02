Весенняя простуда или аллергия? Как распознать симптомы и выбрать правильное лечение

Заметки пациента о симптомах - времени их появления, продолжительности и связи с окружающей средой - также могут оказать ценную помощь в диагностическом процессе.

Рекомендации по лечению и образу жизни

Для лечения аллергии доступны различные безрецептурные медикаменты - антигистаминные препараты, носовые спреи, глазные капли. Если симптомы сохраняются длительное время или очень выражены, рекомендуется обратиться к врачу для назначения более специфической терапии. При простуде же чаще всего достаточно покоя, приема жидкости и симптоматического лечения.

"Если аллергия проявляется заложенностью или насморком, чиханием или ощущением щекотания в носу, полезным будет спрей, содержащий действующее вещество азеластин, - говорит Агнесе Юрса. - Также выпускаются глазные капли с азеластином, а также назальный спрей с флутиказоном - он безопасен для длительного применения и оказывает противовоспалительное действие".

Специалист добавляет, что "в лечении очень важна регулярность - антигистаминные препараты следует принимать каждый день, а не только тогда, когда симптомы становятся невыносимыми".

Помимо приема лекарств, также важны изменения образа жизни - держать окна закрытыми в сезон цветения, менять одежду после пребывания на улице и регулярно убираться в доме.

Первый шаг - правильный диагноз

Не всегда легко понять, что именно является причиной насморка или кашля весной. Однако при наличии правильной информации, самоконтроля и консультаций со специалистами можно почувствовать себя лучше и быстрее вернуться к активной повседневной жизни.

"Первый и самый важный шаг - не переживать - и аллергия, и простуда поддаются лечению, - напоминает помощник фармацевта Агнесе Юрса. - Главное - избегать длительного самолечения без результата и своевременно обращаться за консультацией к специалисту".

Помните - правильный диагноз - это первый шаг к хорошему самочувствию и здоровью. Берегите себя и свою семью, особенно в этот прекрасный, но и бросающий вызов сезон.

Статья создана совместно с Apotheka.