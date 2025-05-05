Гороскоп на неделю с 5 по 11 мая: время обновления и честных решений

6 мая Венера в Овне образует гармоничный аспект с Плутоном, усиливая стремление к страстным и трансформирующим отношениям. Это может привести к неожиданным поворотам в личной жизни, где старые связи либо укрепятся, либо уступят место новым, более соответствующим текущим потребностям.

10 мая Меркурий переходит в Тельца, что способствует более практичному и основательному подходу к коммуникации и принятию решений. Это хорошее время для обдумывания финансовых вопросов и укрепления материальной базы.

В целом неделя требует баланса между внутренней работой и внешними действиями. Важно быть внимательными к своим чувствам и интуиции, позволяя себе трансформации, которые приведут к более аутентичной и устойчивой жизни.