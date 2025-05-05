Достаточно ли у вас витамина D после зимы? Влияние весеннего солнца на здоровье

Витамин D необходим человеческому организму, он влияет не только на здоровье костей и иммунную функцию, но и на наше общее самочувствие. После зимы многие люди ощущают последствия нехватки витамина. Хотя весной солнце светит часто, достаточно ли этого, чтобы восполнить запасы витамина D? Как узнать, достаточно ли у нас этого витамина? Узнайте из этой статьи.
Достаточно ли солнца?
Витамин D называют "солнечным витамином", поскольку его основным источником является солнечный свет. Когда кожа подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей B (UVB), она начинает синтезировать витамин D. К сожалению, в странах, где солнечных дней мало, в том числе и в Латвии, дефицит витамина D особенно выражен. Несмотря на то, что исследование "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka"* подтверждает, что витамин D является одной из наиболее часто употребляемых добавок в Латвии, наблюдения врачей и фармацевтов показывают, что он по-прежнему употребляется недостаточно и нерегулярно.
"Согласно результатам исследования, дефицит витамина D был обнаружен почти у пятой части населения Латвии".
говорит Алина Флейшмане, фармацевт Apotheka.
Почему дефицит витамина D опасен?
Дефицит витамина D может быть опасен, поскольку он играет важную роль в различных процессах организма. Вот основные причины, по которым его дефицит может негативно сказаться на здоровье:
- Здоровье костей и остеопороз. Витамин D помогает организму усваивать кальций и фосфор, которые необходимы для крепких костей и зубов. Его недостаток может привести к рахиту и остеопорозу - снижению плотности костей, что повышает риск переломов.
- Ослабленная иммунная система. Витамин D важен для функционирования иммунной системы. Дефицит может повысить восприимчивость к инфекциям, включая вирусные заболевания (грипп, Covid-19, простуда).
- Нарушения опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Дефицит витамина D может вызывать мышечную слабость, судороги и боль, повышая риск падений и травм, особенно у пожилых людей.
- Сердечно-сосудистые заболевания. Низкий уровень витамина D связан с высоким кровяным давлением и повышенным риском сердечных заболеваний и инсультов.
- Психическое здоровье. Дефицит витамина D может быть связан с депрессией, перепадами настроения, повышенным риском развития болезни Альцгеймера и деменции.
Альтернативные источники витамина D
Учитывая, что солнечный свет не всегда обеспечивает достаточное количество витамина D, особенно в латвийском климате, важно искать альтернативные источники витамина D, советует фармацевт Алине Флейшмане: "Среди них есть жирная рыба (например, лосось, сельдь, сардины, палтус или скумбрия), яичные желтки и молочные продукты, соевое молоко и овсянка, но для получения необходимого количества витамина D обычно нужно принимать дополнительные порции. Грибы также являются ценным источником витамина D, при условии, что они были выращены на солнце. Как и в человеческом организме, витамин D в грибах синтезируется под воздействием солнечного света".
Однако даже при тщательном планировании рациона питания не всегда удается получить достаточное количество витамина D. В этом случае эффективным решением могут стать биологически активные добавки, предварительно проконсультировавшись с врачом или фармацевтом. Они выпускаются в различных формах - капсулы, капли, спрей или даже жевательные таблетки. Существуют также различные препараты со вкусом, которые особенно подойдут для малышей. Алина Флейшмане объясняет:
"Если лабораторные анализы показывают дефицит витамина D, взрослый человек может начать принимать до 4000 МЕ в день до консультации с врачом - вреда это не принесет.
4000 - это максимальная безопасная доза, даже если вы не знаете уровень витамина D в крови".
Нужно учитывать, что на фармацевтических препаратах дозы витамина D чаще всего обозначаются двумя способами - IU (international units), что означает то же самое, что и SV (starptautiskā vienība, т.е. международная единица), и mcg (микрограммы). 1 мкг витамина D эквивалентен 40 SV.
"Витамин D способствует усвоению кальция в организме, поэтому их рекомендуется принимать вместе".
подчеркивает фармацевт.
Признаки дефицита витамина D
Дефицит витамина D может проявляться по-разному, а симптомы часто неспецифичны, поэтому многие люди их не замечают. Наиболее важными признаками дефицита витамина D являются:
Постоянная усталость и отсутствие энергии;
Мышечная слабость и боли в суставах;
Частые простуды и инфекции;
Подавленное настроение и тревожность;
Медленное заживление ран и выпадение волос.
Если у вас есть эти симптомы, рекомендуется сдать анализ крови, чтобы проверить уровень витамина D.
Влияние весеннего солнца на здоровье
Весеннее солнце не только способствует синтезу витамина D, но и положительно влияет на настроение и общее самочувствие.
Солнечный свет стимулирует выделение серотонина, так называемого "гормона счастья", который помогает снять стресс и улучшить качество сна.
Кроме того, солнечный свет помогает регулировать биологические часы организма, приводя в порядок циклы сна и бодрствования.
"Однако следует помнить, что чрезмерное пребывание на солнце может быть вредным. Поэтому важно соблюдать умеренность и защищать кожу от негативного воздействия ультрафиолетового излучения с помощью подходящего солнцезащитного крема", - рекомендует Алина Флейшмане.
Весной, чтобы получить достаточное количество витамина D, рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами не менее 15-30 минут в день, подвергая воздействию солнечного света лицо, руки и, по возможности, ноги.
Это время может варьироваться в зависимости от типа кожи, возраста и других индивидуальных факторов. Важно помнить, что синтез витамина D происходит только под прямыми солнечными лучами, поэтому нахождение за стеклом или использование солнцезащитных кремов с высоким SPF может препятствовать этому процессу.
Советы для оптимального уровная витамина D
"Хотя весеннее солнце способствует синтезу витамина D, климатические условия Латвии не всегда позволяют получать достаточное количество витамина D только из солнечного света. Поэтому важно следить за своим питанием и, при необходимости, принимать добавки витамина D в течение всего года, так как витамин D необходим для хорошего здоровья, а его достаточный уровень помогает поддерживать крепкие кости, здоровую иммунную систему и хорошее настроение", - говорит фармацевт.
Это особенно важно для людей, которые мало времени проводят на свежем воздухе, не употребляют продукты, содержащие витамин D, или подвержены повышенному риску дефицита витамина D. Перед началом приема добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы определить индивидуально подходящую дозу и обеспечить безопасность применения.
Статья написана в сотрудничестве с Apotheka.
* "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" - измерение самооценки состояния здоровья и тенденций образа жизни населения Латвии, которое проводится уже восемь лет. Индекс составлен в сотрудничестве с SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью опрашиваются более 1000 жителей в возрасте от 18 до 75 лет.
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