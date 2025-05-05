Достаточно ли у вас витамина D после зимы? Влияние весеннего солнца на здоровье

"Витамин D способствует усвоению кальция в организме, поэтому их рекомендуется принимать вместе".

Признаки дефицита витамина D

Дефицит витамина D может проявляться по-разному, а симптомы часто неспецифичны, поэтому многие люди их не замечают. Наиболее важными признаками дефицита витамина D являются:

Постоянная усталость и отсутствие энергии;

Мышечная слабость и боли в суставах;

Частые простуды и инфекции;

Подавленное настроение и тревожность;

Медленное заживление ран и выпадение волос.

Если у вас есть эти симптомы, рекомендуется сдать анализ крови, чтобы проверить уровень витамина D.