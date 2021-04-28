От сердца к сердцу: 7 хороших идей, как сказать спасибо своей маме

Душевные поздравительные открытки в соцсетях или по электронной почте

Во многих семьях излюбленной традицией и ритуалом стали рукописные поздравительные открытки ко Дню матери. Если твоя мама живет в другом городе или даже стране, в этом году разумнее будет выбрать другой формат - приготовить персонализированное поздравление дома и отправить его по электронной почте или в соцсетях, чтобы не пришлось лишний раз ходить на почту или в магазин канцелярских принадлежностей. Кроме того, так вы можете быть уверены, что поздравление не затеряется где-то по пути и попадет к любимому адресату в назначенный момент.

Фото: Shutterstock/коллаж TVNET

Шаблоны поздравлений доступны на разных сайтах, но если у вас есть желание и время, вы можете и создать уникальный дизайн открытки, и вложить внутрь стихи собственного сочинения, проявив глубоко дремлющий в вас талант поэта и художника.

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