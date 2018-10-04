Лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2018 года

Чуток опоздали мы, правда, с советами, но не беда - опустим первые три дня, ведь впереди еще целых 28!

4, 5 октября: убывающая Луна во Льве — опасное время для пересадки и обрезки растений, а также для рыхления почвы. В эти два дня желательно не заниматься активными работами в огороде.

6, 7 октября: можно заниматься консервированием, подготовкой почвы для зимовки, обрезкой деревьев и многолетних кустарников.

Выкапывание корнеплодов на убывающей Луне в Деве также пройдет успешно. Благоприятной будет пересадка домашних растений.

8, 9 октября: 9-е число — новолуние в Весах. В этот день лучше оставить растения в покое. Допускается умеренный полив. 8 октября можно заниматься вспашкой обширных участков земли.

10, 11, 12 октября: Скорпион и растущая Луна подарят садоводам и огородникам три самых благоприятных дня в октябре. Астрологи и специалисты dailyhoro.ru советуют заниматься посадками озимых культур, например чеснока.

В эти дни также можно и даже нужно убираться в огороде, завершая все самые важные дела перед наступающей зимой.

13, 14 октября: рост Луны в Стрельце очень благоприятен для надземной и подземной части растений. Те культуры, которые продолжают плодоносить, можно усиленно поливать и подкармливать. Дни хороши для срезки цветов и пересадки домашних растений.

15, 16 октября: эти два дня пройдут под эгидой Козерога, поэтому окажутся невероятно положительными для любых работ в огороде. Стихия Земли поспособствует повышению плодородия земли, поэтому можно смело сажать озимые культуры.

17, 18 и 19 октября: рост Луны в Водолее — не самое лучшее время для работы в саду.

Излишний полив и подкормка растений будут негативно сказываться на их здоровье. Прополка, рыхление, пикировка и прищипывание также нежелательны.

20, 21 октября: растущая Луна в Рыбах хороша для обильного полива домашних растений. Также им понадобится больше солнечного света. В эти дни можно обрабатывать деревья средствами от насекомых, рыхлить и вспахивать землю, готовить ее к зимовке. Если будете копать землю, то не разбивайте ее — пусть мороз убьет все сорняки.

22, 23 и 24 октября: дни пройдут под эгидой Овна. 22 и 23 октября не стоит заниматься делами, связанными с землей и растениями.

24-е число — полнолуние, и это будет самый опасный день, связанный с повышенной уязвимостью корневой системы.

25, 26 октября: повреждение корней 25-го может привести к гибели растений. Несмотря на то, что убывающая Луна будет в плодородном и полезном знаке Тельца, ей не хватит сил, чтобы сделать позитивным любой из этих двух дней. Будьте осторожнее с нежными стеблями растений.

27, 28 октября: убывающая Луна в Близнецах негативно влияет на рост всех культур.

К этому времени желательно сделать так, чтобы все многолетние растения были укрыты от холода.

29, 30 октября: энергия Рака будет негативно сказываться на росте подземной части домашних растений и рассады, поэтому лучше ограничить полив растений.