В США задержали отправителя подозрительных конвертов Трампу

Сотрудники ФБР задержали в штате Юта ветерана Военно-морских сил США Уильяма Клайда Аллена – подозреваемого в отправке двух подозрительных конвертов с токсичным веществом в Пентагон и в Белый дом. Об этом сообщает The New York Times.
Конверты, адресованные главе Пентагона Джеймсу Мэтису и руководителю военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону, поступили в ведомство 1 октября. Такой же конверт был отправлен в Белый дом на имя президента США Дональда Трампа.
Конверты были перехвачены. Существовали подозрения, что в них может находиться токсичное вещество рицин, передает Korrespondent.net.
Позже представитель Пентагона сообщил, что в конвертах находились семена клещевины – растения, которое содержит этот яд. В результате инцидента никто не пострадал.
Задержанный Аллен служил в военно-морском флоте с 1998-го по 2002 год. Последние посты в его Facebook были о христианстве и о том, как извлекать цианид из семян яблок.