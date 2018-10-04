Чт, 4.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

В США задержали отправителя подозрительных конвертов Трампу

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ФОТО: AFP/SCANPIX

Сотрудники ФБР задержали в штате Юта ветерана Военно-морских сил США Уильяма Клайда Аллена – подозреваемого в отправке двух подозрительных конвертов с токсичным веществом в Пентагон и в Белый дом. Об этом сообщает The New York Times.

Конверты, адресованные главе Пентагона Джеймсу Мэтису и руководителю военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону, поступили в ведомство 1 октября. Такой же конверт был отправлен в Белый дом на имя президента США Дональда Трампа.

Конверты были перехвачены. Существовали подозрения, что в них может находиться токсичное вещество рицин, передает Korrespondent.net.

Позже представитель Пентагона сообщил, что в конвертах находились семена клещевины – растения, которое содержит этот яд. В результате инцидента никто не пострадал.

Задержанный Аллен служил в военно-морском флоте с 1998-го по 2002 год. Последние посты в его Facebook были о христианстве и о том, как извлекать цианид из семян яблок.

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