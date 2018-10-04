В США задержали отправителя подозрительных конвертов Трампу

Конверты, адресованные главе Пентагона Джеймсу Мэтису и руководителю военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону, поступили в ведомство 1 октября. Такой же конверт был отправлен в Белый дом на имя президента США Дональда Трампа.

Конверты были перехвачены. Существовали подозрения, что в них может находиться токсичное вещество рицин, передает Korrespondent.net.

Позже представитель Пентагона сообщил, что в конвертах находились семена клещевины – растения, которое содержит этот яд. В результате инцидента никто не пострадал.