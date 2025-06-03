Что означает для Латвии членство в Совете Безопасности ООН? Комментирует политолог

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Латвийские приоритеты в Совете Безопасности ООН - это защита международного права и основанного на нем мирового порядка. Этот приоритет тесно связан с поддержкой Украины. Кроме того, Латвия выступает за защиту прав женщин в условиях вооруженных конфликтов и за реформу Совета Безопасности.

Анджанс подчеркнул, что отношения между государствами должны быть основаны на международном праве, однако участие Латвии и ее приоритеты не отменяют того факта, что великие державы продолжают действовать по своему усмотрению.

По его оценке, наибольший прогресс возможен именно в вопросах защиты женщин в зонах конфликтов, хотя пока трудно сказать, к чему это приведет на практике. Директор центра напомнил, что в мире одновременно происходят около 50 вооруженных конфликтов. Он упомянул, что в войне в Украине не соблюдаются никакие права - похищаются украинские дети и убиваются мирные жители.

По мнению эксперта, стремление к реформе Совбеза ООН также оправдано - об этом нужно говорить, хотя и здесь не стоит ожидать больших прорывов. Он отметил, что обсуждений было много, есть разные инициативы, и множество стран стремятся попасть в Совбез ООН, ведь в нем 15 членов, из которых пять - постоянные с правом вето. Это Россия, США, Франция, Великобритания и Китай.