Что означает для Латвии членство в Совете Безопасности ООН? Комментирует политолог

Присутствие Латвии в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (Совбез ООН) означает престиж и ответственность, заявил агентству LETA директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс.
Он отметил, что ранее в СБ ООН входили как Литва, так и Эстония, а Латвия, наряду с Кипром, оставалась одной из немногих стран Европейского союза, которые еще не занимали статус непостоянного члена Совета.
"Это будет возможностью для Латвии в течение двух лет находиться за этим столом и влиять на повестку дня. В какой-то момент Латвия также будет председательствовать в Совете - это будет непросто. За столом заседают также Россия и Китай, представляющие совершенно иное мировоззрение. Латвия просто не могла не быть в Совбезе ООН", - отметил политолог.
Он подчеркнул, что образ ООН в латвийском обществе не так хорошо известен, как НАТО или ЕС. Обычно жители следят за тем, как Россия снова блокирует резолюции по Украине, однако, по словам Анджанса, ничего лучшего, чем ООН, пока не придумано.
Он также напомнил, что, несмотря на многочисленные разговоры о реформе Совбеза ООН, не следует забывать, что так же как Сейм отражает общество Латвии, ООН является зеркалом мирового сообщества - в котором в настоящее время демократических стран меньше, чем недемократических.
Латвийские приоритеты в Совете Безопасности ООН - это защита международного права и основанного на нем мирового порядка. Этот приоритет тесно связан с поддержкой Украины. Кроме того, Латвия выступает за защиту прав женщин в условиях вооруженных конфликтов и за реформу Совета Безопасности.
Анджанс подчеркнул, что отношения между государствами должны быть основаны на международном праве, однако участие Латвии и ее приоритеты не отменяют того факта, что великие державы продолжают действовать по своему усмотрению.
По его оценке, наибольший прогресс возможен именно в вопросах защиты женщин в зонах конфликтов, хотя пока трудно сказать, к чему это приведет на практике. Директор центра напомнил, что в мире одновременно происходят около 50 вооруженных конфликтов. Он упомянул, что в войне в Украине не соблюдаются никакие права - похищаются украинские дети и убиваются мирные жители.
По мнению эксперта, стремление к реформе Совбеза ООН также оправдано - об этом нужно говорить, хотя и здесь не стоит ожидать больших прорывов. Он отметил, что обсуждений было много, есть разные инициативы, и множество стран стремятся попасть в Совбез ООН, ведь в нем 15 членов, из которых пять - постоянные с правом вето. Это Россия, США, Франция, Великобритания и Китай.
"Я не вижу реальной возможности существенно изменить Устав ООН, чтобы реформировать Совбез. Но это не значит, что об этом не следует говорить. Хотя намерение Латвии сократить роль вето в случаях преступлений против человечности похвально, на практике это будет сложно реализовать", - сказал Анджанс.
Как ранее сообщало агентство LETA, Латвия была избрана в Совет Безопасности ООН на два года - 2026 и 2027 - 178 голосами.
Чтобы стать непостоянным членом совета, Латвии нужно было заручиться поддержкой двух третей государств-членов ООН.
Латвия выдвинула свою кандидатуру на выборное место в СБ ООН и осталась единственным кандидатом от группы стран Восточной Европы. До 31 января Латвия конкурировала с Черногорией, но Черногория решила снять свою кандидатуру.
В этом году Латвия баллотировалась от группы стран Восточной Европы, Конго и Либерия - от группы стран Африки, Колумбия - от группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а Бахрейн - от группы стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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