В СБУ заявили, что взорвали опоры Крымского моста. Что об этом известно

После этого в 15:23 телеграм-канал вновь сообщил, что движение по мосту остановлено. Оно возобновилось спустя почти 2,5 часа.

Российские власти пока не комментировали ситуацию. Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков после закрытия моста во второй раз заявил, что «параллельно с вражеской активностью у берегов Крыма в акватории Чёрного моря идёт и атака информационная».

По его словам, в информационное поле «вбрасывается много лжи».

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Кадр из записи видеонаблюдения (слева), показывающий взрыв. Такая же опора видна на спутниковом снимке моста (справа) Фото: Security Service of Ukraine/PLANET

Предыдущие атаки на мост

Впервые Крымский мост был взорван в начале октября 2022 года. Тогда обрушилась часть дорожного полотна, на мосту начался пожар, были также повреждены железнодорожные пути.

Позже СБУ рассказала подробности той операции. По ее данным, взрывчатку удалось провезти на территорию России через несколько стран, спрятав ее в пищевой пленке, а люди, которые были вовлечены в операцию, о ней не знали.

Летом 2022 года херсонский фермер Роман Соломко смог доставить на оккупированную территорию свой груз, который заказал в Китае и который на полгода застрял в Турции.

О нетривиальном маршруте, по которому ему удалось это совершить, Соломко рассказал своему знакомому Михаилу Цыркалу.