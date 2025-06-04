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Король Трамп и рынок облигаций

Доллары. Иллюстративное фото

​В Средние века обычно лишь придворный шут осмеливался говорить королю неудобную правду. В США при эрзац-дворе президента Дональда Трампа, жаждущего быть монархом, эта роль досталась рынку облигаций.

По мере того, как "большой и красивый" законопроект Трампа о налогах и расходах движется к одобрению Конгрессом, становится понятно, что он никак не поможет обуздать бюджетный дефицит, достигший 6,4% ВВП в 2024 году при Джо Байдене, предшественнике Трампа.

Наоборот, при Трампе бюджетный дефицит, вероятно, составит 7% ВВП или даже выше до конца его президентского срока (и при условии, что не будет сильных шоков, таких как пандемия, финансовый кризис или война, которые могут подтолкнуть дефицит еще выше).

Долгое время международные инвесторы испытывали ненасытный аппетит к гособлигациям США, которые принято считать идеальной тихой гаванью. Но долг федерального правительства достиг 122% ВВП, поэтому былой аппетит, возможно, не сохранится.

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