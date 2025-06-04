Король Трамп и рынок облигаций

По мере того, как "большой и красивый" законопроект Трампа о налогах и расходах движется к одобрению Конгрессом, становится понятно, что он никак не поможет обуздать бюджетный дефицит, достигший 6,4% ВВП в 2024 году при Джо Байдене, предшественнике Трампа.

Наоборот, при Трампе бюджетный дефицит, вероятно, составит 7% ВВП или даже выше до конца его президентского срока (и при условии, что не будет сильных шоков, таких как пандемия, финансовый кризис или война, которые могут подтолкнуть дефицит еще выше).